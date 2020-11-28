Kartal Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin semt evlerine İstanbul Kartal'da bir yenisi daha eklendi.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde açılan semt evi için salgın önlemleri kapsamında kısa bir açılış etkinliği yapıldı.

Açılış etkinliğinde TKP Kartal İlçe Örgütü adına yapılan konuşmada Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi'nin Kartal'daki ikinci semt evi olduğu belirtilirken, 2018'de alınan semt evlerini kurma kararının ardından ülkede yaşanan gelişmelerin bu adımın ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

O günden bu yana ekonomik krizin derinleştiği, hayat pahalılığı ve işsizliğin arttığı ifade edilirken, yaşanan her yeni gelişmede, depremde, selde, pandemide iktidarın sadece patronlar lehine karar aldığı vurgulandı.

Kartal'da yeni semt evleri yolda

Salgının sömürüyü daha da büyüttüğünün vurgulandığı konuşmada, "Bugün açtığımız semt evi, işçilerin, emekçilerin, kadınların dayanışma evidir, aydınlanma evidir. Bir araya gelip nasıl kazanırız, nasıl eşit ve özgür bir ülke kurarız sorusunun cevabını hep birlikte burada arayacağız" denildi.

TKP'nin Kartal'ın her mahallesinde olacağının dile getirildiği konuşmada, "Şimdi Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Çok yakında Karlıktepe, Esentepe Mahallelerinde olacağız" ifadesi kullanıldı.

Bitirdikleri eğitimi burada istediğim şekliyle başlatacağız, yık saydıkları kadınların dayanışmasıni burada örgütleyecegiz. TKP Kartal'ın her mahallesinde olacak. Şimdi cumhuriyet mahallesindeyiz. Çok yakında karliktepe, esentepe mahallerinde de olacağız.

'Semt evi çocuklarımız için bir okuldur artık'

Ardından Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi adına Özge Kondakçı söz aldı.

Kondakçı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır bu mahallede oturan biri olarak bu semt evinin mahalleye çok yakışacağını düşünüyorum. Burası bir emekçi mahallesi. İnsanlar daha gün aydınlanmadan iş için yollara düşer. Tıka basa dolmuşlara, seyrek geçen otobüslere biner. Kimimiz metroya yürür her sabah. Çoğumuzun ise gidiş saati bellidir. Dönüşümüz ise çoğunlukla belirsiz. Çoğumuzun kaldığı apartmanın altında derme çatma atölyeler vardır. Göçmen işçi kardeşlerimiz karın tokluğuna bile olmadan çalışır. Pandemi ile birlikte sömürü daha arttı. Fırsattan istifade geri kalan haklarımızı da tırpanlıyor. Okullar pandemi bahanesi ile yüz yüze eğitime kapatıldı. Şimdi paran varsa, bilgisayarın varsa, internetin varsa eğitime uzaktan ulaşabiliyorsun. Dedik ya burası emekçi mahallesi. Çocuklarımız eğitimden mahrum. Şimdi semt evi çocuklarımız için bir okuldur artık.

'Semt evi kadınlar için bir dayanışma yeridir'

Biz kadınız. İki kere sömürülürüz. Evde işler bize kalır. Şiddete uğrar, bazen ölürüz. İşte bu semt evi kadınlar için bir dayanışma yeridir. Kadınlar için açtık burayı. Artık mahallemizde kadınların güç alabileceği bir yerleri var.

Biz emekçiyiz. Ödeyeceğimiz kira, kredi kartı, fatura patronun keyfine bağlıdır. İstediği zaman bizi kovabileceklerini sanırlar. Semt evi işçilerin evidir artık. Dedik ya burası emekçi mahallesi. Avukat arkadaşlarımız ile hafta bir işçi bilgilendirme toplantıları yapacağız.

Sanat, edebiyat, spor bunlar lükstür emekçiler için. Semt evimiz bunları lüks olmaktan çıkaracak. Emekçilerin bağlamasından türküler söyleyeceğiz, kadınlar tiyatro yapacak, çocuklarımız resim sergisi açacak. Burası TKP tarafından kuruldu. Fakat bugünden sonra bu mahallenin işçilerinin, kadınlarının, gençlerinin evidir artık.