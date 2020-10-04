TKP'nin Eskişehir'deki ilk semt evi Vişnelik Mahallesi'nde açıldı

TKP Eskişehir'deki ilk semt evini Odunpazarı ilçesindeki Vişnelik mahallesinde açtı. Şiir ve şarkılarla başlayan açılış, semt evi sorumlusu Suzan Şahin'in konuşması ile devam etti.

Konuşma sırasında Suzan Şahin "Biz Türkiye komünist partisi olarak Vişnelik Mahallesi'nde semt evini kiraladığımızdan beri ulaşabildiğimiz herkese burada neler yapacağımızı anlatmaya çalıştık. Dedik ki burada ücretsiz kurslar, atölyeler işçi okulları film gösterimleri kitap okuma grupları yapacağız." dedi.

"Genel olarak herkes yapacağımız şeylerle ilgili heyecanlandı ama ortak bir soru vardı, bunu neyin karşılığında yapıyorsunuz sorusu. Bu soru aslında çok haklı çünkü kapitalizmin eşitsiz doğası bize böyle öğretti. Biz şimdi kalkmış bunun karşısında çıkarların yerinde dayanışma ruhunun olacağını savunuyoruz. Bunu da tüm mahalleli birlikte yapacağız diyoruz." diye devam eden Şahin, bu açılışın bugün Eskişehir için sadece bir başlangıç noktası olduğunu, önümüzdeki haftalarda birlikte atölye ve etkinlik planlaması yapılacağını belirtti.

Konuşmasını TKP'ye gönüllülük çağrısı ile sonlandıran Şahin şu ifadeleri kullandı:

"İlk iş olarak da gelecek hafta Vişnelik kadın dayanışma komitesini kuracağız ve kadınlar başta olmak üzere bu konuda neler yapabileceğimizi konuşacağız. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca semt evi var, açılmaya da devam ediyor. Biz bugün burada haritaya kırmızı bir bayrak daha ekleyerek yola devam ediyoruz. Vişnelik mahallesinden başlayarak Eskişehir'e dayanışmayi mücadeleyi yeniden hatırlayacağız, açılışımız bizim için tüm Türkiye'de umudu yükselten bir başlangıcin yolunu açsın."

Sonra söz alan gençlik çalışmasından Berk Başar, "Gençlik AKP nin 20 yıldır gençliği sığdırmaya çalıştığı deli gömleğini yırtmak zorundadır ve bunun kabul edilemeyeceğini gösterecektir. Mahallelerde her türlü bağımlılığı yenen bir gençlik yaratacağız. Bunu Eskişehir'de Vişnelik mahallesinden başlatacağız. Öte yandan okullarımız kapalı fakat eğitimimize de örgütlenmeye de ara vermeyeceğiz. Semt evlerinde atölyeler yapacağız ve karanlığa teslim olmayacağız. Herkesi bu dayanışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ile etkinlik sona erdi.