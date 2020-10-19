Antalya'da üçüncü semt evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin semt evlerine Antalya'da Kepez İlçesi Ulus Mahallesi’nde bir yenisi daha eklendi. Bu Antalya'nın 3. semt evi oldu.

Ulus Mahallesi sakinlerinin açılışa katılarak ve balkonlarından destek verdiği etkinlikte, Kepez Ulus Semt Evi adına yapılan konuşmada Ulus Mahallesi'nde hızla dayanışmanın büyütüleceği, kimsenin kendini yalnız hissetmemesinin sağlanacağı bir birlikteliğin oluşturulacağı ifade edildi.

Antalya’da işsizliğin tahammül edilemez bir seviyede olduğu, çalışanların uzun saatler çalışıp emeklerinin karşılığını alamadığı belirtilen konuşmada semt evinin temel haklar için mücadelelerin merkezi olacağı ifade edildi.

Ulus Semt Evi gönüllülerinden Berrin Tolu ise, kadına şiddetin özellikle Dokuma bölgesinde çok sık yaşandığını belirtirken, kadınların insan gibi yaşayabileceği şartları kazanmaları için semt evlerine başvurarak verilmekte olan mücadeleye katılmaları çağrısında bulundu. Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı kadınların bir araya geleceği semt evinde en kısa sürede kadın dayanışma komitesinin de kurulacağı belirtildi.

Kepez Ulus Semt Evi'nin, koronavirüs önlemleri dikkate alınarak planlanacak olan aylık etkinlik programı da önümüzdeki günlerde duyurulacak.



