Diyarbakır'ın ilk semt evi Huzurevleri'nde açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Diyarbakır'daki ilk semt evi Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bugün açıldı.
Semt evlerinin kadınların maruz kaldığı sömürüye karşı mücadele etmenin, kadın dayanışmasının adresi olacağı söylenen açılış, mahallelinin de katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasında "Para babaları, emperyalizm işbirlikçileri emekçi halka yaşanacak yer bırakmadı, semt evlerimiz bizim aydınlanma, soluklanma mekanlarımız olacak" denildi.
Semt evinin işlevlerine değinilen açılışta, mahalle sakinleri Kasım ayı programı hakkında bilgilendirildi.
November 14, 2020