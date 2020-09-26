Bir Semt Evi daha açıldı: Ankara Doğukent

Türkiye Komünist Partisi (TKP) “Emekçilere!...” sloganıyla 2018'de gerçekleştirdiği konferansın ardından Semt Evleri çalışmasını örgütlenmesine katmıştı. 2020 yılı semt evlerinin hızla yayıldığı bir yıl oldu.

Bugün de Ankara Doğukent Semt Evi mahalle halkının ilgi gösterdiği etkinlikle açılışını yaptı.

‘Emekçilerin, gençlerin, kadınların adresi’

Mahallelinin semt evinde yaptığı buluşmanın ardından semt evinin yanında bulunan alanda, salgın önlemlerine uyularak yapılan etkinlikte ilk olarak semt evi sorumlusu Duran Kıymazaslan bir konuşma yaptı. Salgın sürecinde başlattıkları çalışmaya karşın semt evinin açılış etkinliğini bu tarihe bıraktıklarını ancak aradan geçen süreçte çok çalışıp, çok işler yaptıklarını anlatan Kıymazaslan, mahalleliyle birlikte ürettikleri binlerce maskeyi yurttaşlara ulaştırmalarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Semt Evi’nin mahallelinin, gençlerin, kadınların, çocukların ve tüm emekçilerin adresi olduğunu, buranın dayanışmanın ve aydınlanmanın yeri olacağını dile getiren Kıymazaslan, sözlerinin sonunda “mahallenin kahramalarını" davet etti, semt evinde uçurtmalarını hazırlayan çocuklar, bisikletleriyle etkinlik alanına geldi.

Kıymazaslan’ın ardından TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak bir konuşma yaptı. Koçak, “Bir ülkenin kahramları o ülkenin değerlerini üretenlerdir, fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde çalışan emekçilerdir, ülkenin geleceği olan çocuklardır. Bu ülkeyi şu anda gerçek kahramaların yönetmesine izin verilmiyor. Bunun nedeni patronlar düzeni. Diğer ülkelerde olduğu gibi bu ülkede de halkın düşmanı aynı, patronlardır. Salgın günleri de bunun en net kanıtlarından biri. Halkın sağlığı salgın günlerinde hiçe sayılıyor. Bir yanda parası olan vekiller, patronlar gidip test yaptırıyor, evlerinde, villalarında oturuyor. Fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde emekçiler sağlıksız koşullarda, ücretleri bile ödenmeden, hiçbir salgın önlemi olmadan çalıştırılıyor” diye konuştu.

‘Bir ülkenin kahramanları o ülkenin değerlerini üretenlerdir, emekçilerdir’

Salgın günlerinde çocukların eğitim hakkının bile hiçe sayıldığını, yoksul çocukların tarikatlara teslim edilmek istendiğini vurgulayan Koçak, “Bu ülkenin emekçilerini kendi kaderleriyle baş başa bırakıyorlar. Söz kahramanlıktan açıldı, kuşkusuz bu ülkenin kahramanları emekçiler ve emekçi çocukları. Ancak asıl kahramanlık emekçilerin kendi kaderlerini kendi ellerine almasıdır. TKP’nin programının özeti budur. Emekçilerin yöneteceği bir ülke istiyoruz, bunun adına da sosyalizm diyoruz” diye konuştu.