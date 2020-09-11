İzmir Karşıyaka Bahriye Üçok Semt Evi açıldı

Bahriye Üçok Semt Evi, dün İzmir'in ilçesi Karşıyaka'da açıldı. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen açılışta semt evi adına konuşma yapan Ebru Özer, halkın salgın sürecinde sürekli bireysel önlemler almaya yönlendirildiğinden bahsetti.

Yurttaşlara, başlarının çaresine bakmasının söylendiğini belirten Özer, "Bu süreçte karşımıza çıkan çocuklarımızın eğitimsiz bırakılması, kadınlar üzerinde artan şiddet, yalnızlaştırılmamız, işsiz bırakılmamız, sağlığımızın hiçe sayılması başlıklarında hep birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" dedi.

'Gelin hep beraber yürüyelim'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Başkanı Başar Özer, konuşmasına, "Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Partimizin, Türkiye Komünist Partisi’nin 100. yaşını kutluyoruz. Dile kolay, 100 yıl. Bir o kadar olgunlaştık, bir yandan da 100 yıl önce bugünkü gibi, yüreğimiz pırpır, heyecan içindeyiz. Biz TKP’yiz. 100.yaşımızı partilerle, şenliklerle kutlamıyoruz. 100. yaşımız, 100. mücadele yaşımızdır ve biz de kavgayı yükselterek, sosyalizmin sesini memleketin her yerine ulaştırarak kutluyoruz" sözleriyle başladı. Ardından TKP’nin 13. Kongresinde karar altına alınan Birlik Sendikası ve Dayanışma Meclisi’nden söz etti. Özer konuşmasını "Dostlar fazla söze gerek yok, yolumuz uzun, yolumuz aydınlık, gelin hep beraber yürüyelim. Gelin bugün TKP’ye katılın!" sözleriyle bitirdi.

Açılış müzik dinletisiyle sona erdi.