Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na üçüncü tehdit: Devleti yönetenleri rahat bırak

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben yazdığı mektubu paylaştı.

Daha önce Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içeren bir mektup gönderen Çakıcı bugün tarihini taşıyan mektubunda "FOX TV'de Sayın Kılıçdaroğlu şahsım ile ilgili yine bir şeyler zırvalamış. Bu ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu, bu sebeple hedef alındığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Mektupta "'Mafya bozuntusu 5 paralık adam' ifadesini kullanmış. Ona soruyorum. PKK’ya, silahlı terör örgütlerine, Batı’ya ve üst akıla hizmet eden Kemal Kılıçdaroğlu, bu millet senin kaç paralık adam olduğunu zeten biliyor. Sen bunu biliyor musun? Devleti ağzına alıyorsun, iktidar olmaya talipsin, neden sürekli olarak PKK, silahlı terör örgütlerini ve FETÖ’cüleri savunuyorsun?" ifadelerini yer veren Çakıcı Kılıçdaroğlu'na "Boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek var mı bay Kemal. Bu zorlu süreçte provakatörlük yapacağına Devleti yönetenleri rahat bırak" sözlerini yöneltti.