Çakıcı bu sözleri Erdoğan ve Bahçeli'ye söylemişti: Omurgasız, yezit, Buda kılıklı herif

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın son günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehditleri AKP ve MHP'lileri sevindirmiş görünüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Alaattin Çakıcı dava arkadaşımdır; mafya bozuntusu demek rezilliktir" derken, AKP'li vekiller de Çakıcı'yı sahiplenme yarışına girdiler.

Oysa aynı Çakıcı, bundan 5 yıl önce Bahçeli için "Sen keçi değil, sizin oralarda çok olur, teke yumurtası bile olamazsın" demiş, Erdoğan için ise "Rizeli, yezit kişilikli, onursuz, dinimizi kullanan, hırsı için ülkemizin fidanlarını telef ettiren, ruhunu şeytana teslim etmiş kişi" ifadesini kullanmıştı.

'Yezit kişilikli'

2014 yılında cezaevinden yazdığı bir mektupta Erdoğan'a seslenen Çakıcı, "Rizeli, yezit kişilikli, onursuz, dinimizi kullanan, hırsı için ülkemizin fidanlarını telef ettiren, ruhunu şeytana teslim etmiş kişi" demişti.

2016'da kaleme aldığı ve Erdoğan'a hakaretten ceza yediği "sorumsuz sultan" başlıklı mektubunda ise hastanede tedavi gören annesi Şakire Çakıcı’yı ziyaret etmek için izin istiyor, "Senin anan çok özel de benim ve her Türk'ün anası sokak kadını mı?" diyordu.

Aynı mektupta “Ortadoğu’daki hava sahası ve güney sınırlarımızda sıkıntı varken Şili’de, Peru’da ve başkanlık sistemi için Güney ABD’ye sefere çıkmışsın. Gezdiğin ülkeleri 20 yıl evvel ben de gezdim. Oradaki başkanlık sistemi Yunan site dönemindeki demokrasiye benziyor" diyor, Erdoğan'ın ulus devleti tasfiye peşinde olduğunu söylüyordu.

Bu mektup nedeniyle Erdoğan'a hakaretten yargılanan Çakıcı, Tekirdağ Adliyesi'nde verdiği ifadede sözlerinin arkasında olduğunu dile getirecekti.

'Potamya asıllı Erdoğan... Sokak çetesi olmadığımı beyninin derinliklerine sok'

2018 seçimleri sonrası AKP'nin MHP sayesinde kazandığını belirten Çakıcı, "Kasımpaşa’da doğan Rize Potamya asıllı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir... Cumhur İttifakı’na oy verenler sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine değil, devletin bekası için sevse de sevmese de beka sorunu yaşayan devletimiz için sayın Tayyip Erdoğan’a oy vermiştir. Buradan kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki FETÖ'cüleri temizle. Devletin değişik kurumlarındaki AB ve ABD’ye hizmet eden hainleri temizlediğin sürece 'sözde değil pratikte' adalet kavramından elini çekmezsen, devlet aynı sıkıntıları gelecekte yaşayacaktır, lütfen unutma. Devletin sahibi sen değilsin! Devletin mihenk taşı ülkücüler ve devletine gönülden bağlı her etnik mozaikten olanlardır. Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok" ifadesini kullanacaktı.

'Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum'

Çakıcı, yine Erdoğan'a hitap ettiği bir diğer mektupta ise, "Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum ama devletin başında kaldığınız sürece makamınızı ve devletimizi sevmek onur ve benim için bir şereftir. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye’nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir AF Talebim yoktur. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, sizden kendi adıma hiçbir şey istemiyorum" diyecekti.

Sadece Erdoğan'ı değil, Bahçeli'yi de hedef almıştı

Son günlerde Kılıçdaroğlu'na tehdit mektupları yayımlayan Çakıcı, mektuplarında hararetle savunduğu Bahçeli'yi de geçmişte hedef almıştı.

Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği Çakıcı, Bahçeli'ye yönelik 2015 yılında şu ifadeleri kullanmıştı:

Şimdi beni iyi dinle. Sen de omurgasız Yıldırım Tuğrul Türkeş gibi, sen de onun babasının mirasını yiyorsun. Hangi şehit Ülkücünün ailesini sordun. 12 Eylül evveli ceza yatmış binlerce Ülkücünün hangi sorunu ile ilgilendin. Demokrasiden bahsediyorsun, parti içinde tek adam, tek lider, bir diktatör gibi işine geleni, lafından çıkmayanı koruyorsun. Seni eleştirene dünyadan izole olmuş, sırtını dünyaya çevirmiş hâlâ Sovyetler’in kontrolünde olan Orta Asya’dan başka bir yeri gözün görmüyor. Devlet adamlığı bu değil.



Bu sözlerim Türkiye’de hiçbir Ülkücüye değildir. Bir MHP’liye değildir. Sözlerim sadece senin şahsınadır. Bilgisayar başında insanlara laf söylemek erkeklik ve yiğitlik değildir. Senin adına biri açıklama yaparsa onun ve senin özeline girerim. Şimdi beni iyi dinle, duran değil de yürüyen Buda kılıklı. Allah yüzünden nuru silmiş. Nefsi için bu davaya hizmet etmiş insanların bu kutlu davadan çoğunu tecrit ettin. Birine dedin ki, “Keçi reklamı yapan artist”. Sen keçi değil, sizin oralarda çok olur teke yumurtası bile olamazsın. Beni dinle. Adamsan cezaevinde yatıyorum daha evvel de Sayın Cumhurbaşkanımızı tahrik ederek hapishanede beni öldürecek gücün yok mu dedim. Şimdi teke yumurtası olmayan sana söylüyorum. Teke yumurtası dahi olmayan yürüyen Buda kılıklı herif. Yüreğin varsa beni cezaevinde öldürtür.