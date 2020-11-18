CHP’den 'Çakıcı' açıklaması: Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı mafyadır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İletişim Koordinatörlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözlerinin ardından Alaattin Çakıcı’yla ilgili basın açıklaması yaptı.
CHP Genel Merkezi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Çakıcı’nın sözlerine ilişkin açıklamada “Saat 18.45. Şu ana kadar bekledik. Mafya bozuntusunun tehditlerine, hakaretlerine ne Saray’dan ne de Sarayın Bekçisi’nden en ufak bir tepki gelmedi” denildi.
Açıklamada, “Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı mafyadır” ifadesine yer verildi.