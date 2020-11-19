Recep Gürkan: Çakıcı'nın 'yakın dostum' dediği CHP'li belediye başkanını tanıyalım

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın adı, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve hakaretleri sonrası yeniden gündemde.

Çakıcı’nın, "Yakın Dostum" dediği CHP’li belediye başkanı, Çakıcı'nın son tehditleri sonrası Edirne’deki "seçmenleri" başta olmak üzere birçok kesimden tepki aldı.

2014’teki yerel seçimlerde CHP’den Edirne’de 8 belediye başkan aday adayı bulunurken, bu isimler yerine Gürkan aday yapılmış, milletvekilliği görevini sürdürürken bu görev doğrudan genel merkez tarafından verilmişti.

Gürkan'ın adaylığı o dönemde de tepki çekmişti.

Ancak Gürkan, belediye başkanlığı görevine başlamasının ardından özellikle sosyal medyadaki aktif kullanıcı görüntüsü ile dikkat çekmiş; "solcu", "muhalif başkan" gibi sıfatlarla anılmıştı.

Çakıcı ziyaretine şaşırmayanlar...

Sosyal medyadaki tepkilerin azalmasını söylemleriyle sağlayan Gürkan, belediye başkanlığına seçildiği ikinci döneminde ise çete lideri Çakıcı’yı belediyede kabul ederken; Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye etti.

Çakıcı, görüntüleri sosyal medyada paylaşırken; birçok sosyal medya kullanıcısı ziyaret karşısında "şaşkınlık" yaşadı.

Gürkan’ın Çakıcı’yı belediyede kabul etmesine şaşırmayan kesim ise Edirneli yurttaşlar oldu.

AKP'li adaya danışmanlık

Gürkan’ın 2004 yılındaki yerel seçimlerde AKP adayı Mustafa Hatipler’e gayri resmi danışmanlık yaptığı biliniyor. Ancak onu daha çok AKP karşıtlı muhalif başkan görüntüsüyle takip edenler Çakıcı ziyaretine şaşırıp, tepki göstermişlerdi.

Rant iddiaları

Gürkan, Edirne’de siyasi kimliğinin yanı sıra rant ilişkileriyle de dikkat çekiyor. Kentte özellikle inşaat şirketleri ve müteahhitlerle adı sık sık anılan Gürkan’a bazı Edirnelilerin, "Yüzde 10 Recep" lakabıyla hitap ettiği biliniyor.

Gürkan tarafından sık sık turizm kenti olarak nitelendirilen Edirne’de sorunların başında otopark sorunu geliyor. Kent merkezindeki bazı otoparkların, yurttaşlar tarafından ‘Çete’ olarak tabir edilen kişi ya da kişilerce işletilmesi, Gürkan’a yönelen tepkilerin nedenleri arasında yer alıyor.

Gürkan’ın Çakıcı ile ilişkisi ise kentte içinden çıkılmaz bir hal alan Edirne otogarı ile başlıyor. Edirne otogarının işletmeciliği, Metro turizm işletmecisi Mustafa Altunhan tarafından yapılırken; Altunhan’ın Çakıcı ile ilişkisi tüm Türkiye tarafından biliniyor.

Otopark görüşmesi

Çakıcı'nın F Tipi Cezaevi’nden ayrılmasının ardından Altunhan’ın Saros Körfezi’ndeki işletmesine giderek tatil yapması, ulusal basında yer almıştı. Edirne otogarına Metro turizmin dışında hiçbir firmanın kabul edilmemesi ve otogar işletmeciliğinin süresinin dolmasına rağmen belediye tarafından ihalesinin yapılmaması, Gürkan ile Çakıcı görüşmesinin nedenleri arasında yer aldığı iddia ediliyor.

15 Temmuz davası sonrası Çakıcı ile bir araya geldi

Gürkan, hakkında açılan davalarla da kentte bilinen bir isim. Belediye başkanlığının ilk döneminde yakın dostluklarıyla dikkat çeken kentteki bir esnaf ile tartışma yaşaması, esnafın Bulgaristan’a taşınmasının ardından ikamet ettiği şehirde ıssız bir yere kaçırılarak işkence edilmesi sonucu Gürkan’a azmettirme suçlaması ile dava açılmıştı. Bir diğer dava konusu ise Gürkan’ın 15 Temmuz gecesi darbe girişimine kadeh kaldırdığı görüntülerin ortaya çıkması oldu. Gürkan’ın bu davanın duruşmasından sonra Çakıcı ile bir araya gelmesi ise dikkat çekti.

Edirne’de mafya-çete-belediye üçgeninde yaşananların siyasi sonuçları da dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı referandumunda Edirne’de yüzde 70 hayır çıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Muharrem İnce yüzde 55 oranında oy aldı. Buna karşın Edirne Belediye Başkanlığı’na 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Gürkan, İYİP’in desteğiyle yüzde 44 oy alabildi. Seçimlerde AKP’nin yüzde 40, Gürkan’dan önce Edirne Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Hamdi Sedefçi’nin aday olduğu BTP’nin de yüzde 7 oy alması tartışma yaratırken; seçimlere katılım oranı da yüzde 81 oldu.

Gürkan’ın Çakıcı’yı belediyede kabul etmesinin ardından seçimlerde, ‘AKP gelmesin’ diyerek oy kullanan birçok yurttaşın da desteğini çekeceği dile getirilirken; Gürkan, sessizliğini korumaya devam ediyor.