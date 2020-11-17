Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit

Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı bir mektubu yayınladı.

Çakıcı'nın "Devletimiz ve Sayın Devlet Bahçeli hakkında açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamadır" yazısıyla paylaştığı mektupta Kılıçdaroğlu'na tehdit ettiği görüldü.

Çakıcı Kılıçdaroğlu'na dönük şu ifadeleri kullandı:

"Mafya diye Alaattin Çakıcı'yı kapalı tarif etmektedir. şahsım olarak kendisine soruyorum; Ulan dürzü karı mı sattım, devletin hazinesini mi parselledim, eroin kaçakçılığı mı yaptım? Yoksa silah kaçakçılığı mı yaptım?

Bana bak dürzü, Sayın Bahçeli için bugün sarayın bekçisi demişsin. Saray diye ifade ettiğin o Külliye, devletimizin en üst makamıdır, millet adına devletin yanında olmak Sayın Bahçeli için bir yaşam tarzıdır, bekçi kavramını farklı anlamda kullanmışsan köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım."