Kılıçdaroğlu: Bir kişi düşüncesini söylediği zaman hain ilan ediyorsunuz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de Demokrasi Meydanı programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"5 maskeyi dağıtmaktan aciz olan bir siyasi iktidarın korona sürecini yönetme şansı zaten yoktu. Bilim Kurulunun önerilerini dikkate almayan bir iktidarın bu felaketi önleme şansı zaten yoktu. Baştan bunu bilmemiz gerekiyordu. Biz sorumlu muhalefet olarak şunu yanlış yaptın demedik, bunu yaparsan iyi olur diye uyarıda bulunduk."

'TTB haklı çıktı'

"Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) ne PKK'lığı kaldı, bütün suçlamalar yapıldı. Kim haklı çıktı? TTB haklı çıktı. TTB hâlâ verilerin eksik söylendiğini ifade ediyor. Şu anki veriler bile eksik.

Verileri açıklamayabilirsiniz ama veri açıklamaya başlıyorsanız doğruları söylemeniz lazım. Rakamlar çok büyük önlem alınmıyor, alınmak istenmiyor böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık."

Borsa İstanbul'un Katarlılara satılması

"Merkez Bankası'nın bütün birikimlerini sıfırladınız. Satacaklarını sattı şimdi elde avuçta ne varsa satıp gününün gün etmeye çalışıyor. Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu kaça sattınız, bilinmiyor.

Ne oluyor bu Katar aşkı. Bir kalemde 90 milyon dolar Katarlı şirketin borcunu sildiler. Her şey satılıyor, yarın öbür gün Saray'ın yarısını sattık Katarlılara derse kimse şaşırmasın. Türkiye Varlık Fonu'nu niye kurdular, kime neyi nasıl satarız, bunun arayışı içindeler.

Bir de bunlar milliyetçi geçiniyorlar, memleketin satılmadık yerini bırakmadınız. Ülkeyi pazara döndürdüler. Her şeyi satıyorsunuz, satılmadık fabrika, arazi, banka, sigorta şirketi, saraylar, boğazda yerler kalmadı. Nereye kadar gidecek bu. Kimin malını satıyorsunuz siz? 83 milyonun malını satıyorsunuz kaça sattığınızı söylemiyorsunuz.

Siyasi iktidar kimseye güven vermiyor. Tek adam rejiminde devlette liyakat olmaz. Türkiye'yi bir kişi yönetiyor."

'Yargı diye bir şey yok'

"Yargıya talimatı Erdoğan veriyor. Trump, 'Papazı bırakmazsan başına gelenleri düşün' dedi, 'Bu can bu tende kaldıkça yargı bağımsızdır asla sana vermem' dedi, Trump'ın ikinci tweetinden sonra papazı serbest bıraktılar.

Adaletsizlikse bu ülkede adaletsizliğin şahı var. Siz 3,5 yıl bir adamı iddianamesiz içeride tutuyorsunuz. Bu adaletsizlik değil midir? Haksızlık karşısında susuyorlar ve haksızlığın sürmesini istiyorlar.

Yargı diye bir şey yok şu anda. İçlerinde düzgün insanlar var. HSK'nın eğitim sırasında dağıttığı broşürde 'bir kişinin tahliye edilip edilmemesi konusunda HSK'ya soracaksın' yazıyor. "

Arınç'ın istifası

"Bir kişi düşüncesini söylediği zaman hain ilan ediyorsunuz. Sonra kalkıp bana 'kimse talimat veremez' diyor."

Demirtaş açıklaması

"Düşünün aynı iddianemeden beraat ediyorum. Sonra tekrar hapis. Bunda adalet var mı? Siz 3 buçuk yıl aynı adamı içerde tutuyorsunuz. Haksızlık karşısında susuyorlar ve sürmesini istiyorlar. Bu insani değildir demezsem kendi insanlığımı reddetmiş olurum. Kavala da öyle.

Savcıya diyor ki 'o kül tablasını getirir misin buraya'. Bu kadar çürümüş bir ortam var."

'Çakıcı kim oluyor? Beş paralık adam'

"Bir mafya bozuntusunun tehdidi bana ulaştırıldığında sadece gülümsedim. Kim oluyor Allah aşkına? Beş paralık adam. Beni üzen, beş paralık adamın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arkasına sığınması. Bunun da Bahçeli tarafından dile getirilmesi. Efendim Ermeni terörünün o önledi... Akıl var mantık var. MİT'i bir suç örgütüyle nasıl yan yana koyarsınız. Siz devlet adamısınız, sizin siyasi sorumluluğunuz yok mu?"

'Menemen'de gereğini yaptık'

"Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Oturacaksın hizmet edeceksin. Öyle cebimi doldurayım, köşeyi döneyim, yolsuzluk yapayım. Bu bizim kitabımızda yoktur. Herkes oturacak belde halkına hizmet edecek. Biz Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bütün ihaleleri canlı yayınlıyoruz. Rahatsız olanlar var. Ne olacak? Kimler katıldı? Kim ne kadar kırım yaptı herkes bilsin.

Derhal 3 milletvekili arkadaşımızı görevlendirdik. İddialarda bulunanlarla görüşüldü. İzmir İl Başkanımız ile görüşüldü. Tüm iddialar ve olaylar rapor haline getirildi. Biz de gereğini yaptık."