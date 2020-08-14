Tayvan savunma harcamalarını artırıyor

Tayvan, gelecek yıl savunma harcamalarının 42,1 milyar dolar artırılacağını açıkladı. Öte yandan Çin, bölgede yaptığı son askeri tatbikatlara ilişkin detayları paylaştı

Reuters'ta yer alan habere göre, Tayvan hükümeti, gelecek yılın Ocak ayından itibaren askeri harcamaların 411,3 milyar dolardan 453,4 milyar dolara çıkarılmasını öneriyor. Bu, savunma harcamalarında yüzde 10,2'lik bir artışa tekabül ediyor.

Tayvan'ın savunma bakanı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Savunma bütçesindeki bu sabit artış, çeşitli askeri yapılanma ve savaş hazırlığı görevlerinin yerine getirilmesini ve ulusal güvenlik ve bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına olanak tanıyacak" dedi.

Tayvan'ın bütçe konuşmasından 3 saat sonra Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Bölgesi Komutanlığı, bağlı birliklerin son günlerde Tayvan Boğazı'nda savaş tatbikatı gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada, tatbikatların Tayvan'ı ziyaret eden ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'a gözdağı verilme amacıyla yapıldığı ima edildi.

Açıklamada, "Son günlerde, belli bir büyük ülke, Tayvan'la ilişkili meselelere yönelik olumsuz hareketlerde bulunmaya, 'Tayvan bağımsızlık' güçlerine yanlış sinyaller vermeye ve Tayvan Boğazı'na barışı ve istikrarı ciddi bir şekilde tehdit etmeye devam etti. Bölge komutanlığının devriye ve tatbikat düzenlemesi, Tayvan Boğazı'ndaki mevcut güvenlik durumuna müdahale etmek ve ulusal güvenliği korumak adına gerekli" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lician da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tayvanlı yetkililer, aldıkları vergiyi savunmaya harcıyorlar, ancak ne kadar harcarsa harcasınlar, Tayvan hâlâ küçük bir yer. Anakaraya meydan okumaları, karıncanın bir ağacı sallamaya çalışması gibi bir şey" dedi.

Bütçe tasarısının yürürlüğe girmesi için meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Yönetimde olan Demokratik İlerici Parti'nin çoğunlukta olduğu meclisin tasarıyı onaylaması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Tayvan'a 10 milyar dolarlık silah satışını onaylamıştı.

Tayvan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin savaş uçaklarının ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Tayvan'ı ziyareti sırasında Tayvan Boğazı'nda alçak uçuşlar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.