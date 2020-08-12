Tayvan Dışişleri Bakanı: Çin bizi bir sonraki Hong Kong'a dönüştürmeye çalışıyor

Tayvan'ın dışişleri bakanı Joseph Wu, Çin'in Tayvan'ı "Bir başka Hong Kong'a" çevirmeye çalıştığını iddia etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın adayı ziyareti sırasında konuşan Wu, "Tayvan, Çin'in sürekli özgürlüklerini elinden alma tehdidi altında yaşadı" dedi.

Wu, "Günlük hayatımız gün geçtikçe daha da zorlaşıyor, çünkü Çin, siyasi koşullarını kabul etmesi için Tayvan'a baskı yapmaya devam ediyor. Bu koşullar, Tayvan'ı bir sonraki Hong Kong'a çevirir" diye konuştu.

Azar pandemi konusunda Çin'i hedef aldı

ABD Sağlık Bakanı Azar ise ortak basın toplantısında pandemi konusunda Çin'i hedef alan açıklamalarda bulundu.

Azar, "Çin Komünist Partisi'nin virüsle mücadele konusunda dünyayı uyarma şansı vardı. Bu şansı kullanmamayı tercih ettiler. Bu tercihin bedeli her geçen gün artıyor" dedi.

Azar, "Virüsün Tayvan'da ya da ABD'de ortaya çıkması durumunda kolayca alt edilebileceğini söylemenin abartı olmayacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda virüs, kamu sağlığı yetkililerine bildirilirdi, onlar da bildiklerini sağlık çalışanları ve kamuoyuyla paylaşırlardı. Pekin bunun yerine bilgiyi paylaşmak konusunda direndi, bunun hakkında konuşan doktorları susturdu ve dünyanın virüse yanıt verme yetisini aksattı" diye konuştu.

ABD ziyareti

Tayvan'da üç gün kalacak olan ABD Sağlık Bakanı Azar'ın ziyareti, ABD'nin Tayvan'a 40 yıldır yaptığı en üst düzey ziyareti niteliğinde. ABD, Çin'le mutabakat doğrultusunda Tayvan'la diplomatik ilişkileri 1979 yılında kesmişti.

Azar'ın ziyareti, halihazırda gergin olan ABD-Çin ilişkilerini daha da germiş durumda.

Çin, Hong Kong'da Batı yanlısı gösterilerin ardından ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe sokmuştu.

Tayvan yönetimi, dün Azar'ın ziyareti sırasında Çin savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nda kısa süreliğine bir uçuş gerçekleştirdiğini, bu uçakların füze radar sistemi tarafından takip edildiğini bildirmişti.

Çin-Tayvan gerginliği

Çin Halk Cumhuriyeti, ‘‘tek ülke, iki sistem’’ politikası çerçevesinde Tayvan’ın anakara ile birleşmesine yönelik çağrılarını artırırken, Tayvan Boğazı’nda gerçekleştirdiği askerî tatbikatlar ve Tayvan’ın ABD’den silah alışını artırmaya yönelik girişimleri, geçtiğimiz ay içinde iki ülke arasındaki gerilimi artırmış durumda. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan’ın Çin Cumhuriyeti isimli bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederek, Çin’in ‘‘tek ülke, iki sistem’’ teklifini reddediyor.