Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden ABD Sağlık Bakanı'na: Pandemiyi yönetme konusunda dünyanın en kötüsü

Çin, Tayvan'ı ziyaret eden ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Covid-19 pandemisini kontrol etme konusunda "dünyanın en kötüsü" olduğunu belirterek, Azar'ın koronavirüse ilişkin ülkeye yönelik eleştirilerini reddetti.

Çin Dışişleri BakanLığı Sözcüsü Zao Lijian, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, salgının ABD'de "kontrolden çıktığını" ve bunda sorumluluğun Azar'da olduğunu belirtti.

Zao, "Azar, milyonlarca ABD'linin virüs nedeniyle acı çekmesini yok sayarak siyasi şov için Tayvan'a gitti" dedi.

Zao, "Azar'ın davranışı, Amerikalıların yaşamının ABD'li siyasetçilerin gözünde, bu siyasetçilerin bencil siyasi çıkarlarıyla karşılaştırıldığında, hiçbir değerinin olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Azar'ın ziyareti, ABD'nin Tayvan'a son 40 yıldır yaptığı en üst düzey ziyareti niteliğinde.

Azar, dün Çin'in pandemi yönetimini eleştirerek, virüsün Tayvan ya da ABD'de ortaya çıkması durumunda çok kolay alt edilebileceğini iddia etmişti.

Trump yönetimi, Çin'i Vuhan kentinde başlayan koronavirüs pandemisinin ortaya çıkışını gizlemekle suçluyordu.