ABD Tayvan'a İHA satışına hazırlanıyor

ABD, büyük gelişkin insansız hava araçlarından en az dördünün Tayvan'a ilk kez satılması için müzakerelere başladı. Müzakere sürecine dahil olan altı ABD'li kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere gmre, satılması planlanan SeaGuardian gözetleme uçakları, Tayvan'ın mevcut uçak filosunun 160 millik menzilinden çok daha büyük olan 6 bin deniz mili (11.100 km) menzile sahip.

İnsansız hava araçlarının satışına Dışişleri Bakanlığı tarafından zımnen izin verilirken, Reuters'a konuşan iki kaynak, ABD'li yetkililerin dronların silah takılı olarak ihraç edilmesine onay verip vermediklerinin bilinmediğini söyledi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, anlaşmanın Kongre'de onaylanması gerektiğini ve Kongre üyelerinin önümüzdeki ay resmi bildirim alabileceklerini söyledi. Kongre nihai bir anlaşmayı engelleme yönünde kararı verebilir.

Söz konusu satış eğer gerçekleşirse ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Füze Teknoloji Kontrol Rejimi (MTCR) adı verilen uluslararası silah kontrol anlaşmasını yeniden yorumlayarak daha fazla ülkeye daha fazla dron satma planını uygulamaya koymasından sonraki ilk drone satışı olacak.

Tayvan ordusu çoğunlukla ABD yapımı teçhizatlarla donatılmış durumda.

Görüşmelere aşina olan kaynaklardan biri, Tayvan'ın bu yılın başlarında silahlı dron satın alma talebinde bulunduğunu söyledi. ABD geçen hafta Tayvan'a anlaşmanın fiyatlandırma ve kullanılabilirlik verilerini gönderdi. Bunun satışı sürecinin ilerlemesi için resmi onay verildiğini gösteren önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Daha önceki satışlardan yola çıkıldığında dört insansız hava aracı, yer istasyonları, yedek parçalar, eğitim ve destek için yapılan anlaşmanın yaklaşık 600 milyon dolar değerinde olabileceğine dikkat çekiliyor.

Casusluk iddiaları, ticaret savaşı, koronavirüs ithamları ve Hong Kong ulusal güvenlik yasası nedeniyle on yılların en düşük noktasında olan Pekin ile Washington arasındaki ilişkiler, anlaşma onaylandığı taktirda daha da gerginleşebilir. Pentagon, Tayvan'a silah satışlarının devam edeceğini söylerken Trump yönetiminin ABD donanmasını Tayvan Boğazı'ndan geçirmesi Çin'le ilişkileri daha da yıpratıyor.

Çin müzakerelere tepkili

Çin Dışişleri Bakanlığı, İHA satışı ile ilgili haberlere tepki göstererek ikili ilişkilerin etkilenmemesi için ABD'nin Tayvan'a silah satmayı durdurması gerektiğini söyledi. Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, İHA satışının ''Tek Çin'' ilkesine yönelik ciddi bir ihlal anlamına geleceğini belirtti.

Silahlandırma için ABD onayı şart

General Atomics Aeronautical Systems Inc tarafından üretilen SeaGuardian'ın, ancak ABD hükümeti tarafından sözleşmeyle izin verildiği takdirde silah taşıma işlevini gören bir gövdeye sahip olması, ABD izini olmadan İHA'nın silahlandırılamayacağı anlamına geliyor.

ABD, Fransa'ya SeaGuardians'a benzeyen silahsız MQ-9 Reaper tipi İHA satmış ve daha sonra araçların silahlandırılmasına izin vermişti.

Geçen yıl ABD, Tayvan'a yaklaşık 2 milyar dolar değerinde 108 General Dynamics Corp M1A2 Abrams tankının yanı sıra tanksavar ve uçaksavar mühimmatlarının potansiyel satışını onaylamıştı. Lockheed Martin yapımı 66 savaş uçağının satışı da Dışişleri Bakanlığı'nın onayından geçmişti.