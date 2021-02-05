Rusya, Navalnıy eylemlerine katılan 3 AB diplomatını sınırdışı ediyor

Rusya, Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya, İsveç ve Polonya'dan 3 diplomatın Aleksey Navalnıy'a destek eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle sınırdışı edileceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 Ocak'taki Navalnıy'a destek eylemlerine katılan Alman, İsveçli ve Polonyalı diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. Moskova'daki Almanya Büyükelçiliği yetkili temsilcisi, İsveç büyükelçisi ve Polonya maslahatgüzarının konuyla ilgili bakanlığa çağrıldığının açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı "yasadışı" gösterilere katılan diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve bu kişilere en kısa sürede Rusya'dan ayrılmaları yönünde talimat verildiğini ifade etti.

Borrell'in ziyareti sırasında açıklandı

Rusya'nın bu kararı bugün Moskova'yı ilk kez ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptıkları ortak basın toplantısının ardından duyuruldu.

Borrell basın toplantısında Lavrov'a, Navalnıy'ın "derhal" serbest bırakılması ve zehirlenme iddialarıyla ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptığını söylemişti. Lavrov ise AB'deki insan hakları ihlallerine değinmişti.

Lavrov "Son yıllarda ilişkilerimiz, ciddi anlaşmazlıklar ve karşılıklı güven eksikliğiyle değerlendirilebilir. Birbirimizi ortak değil, daha fazla rekabetçi olarak görüyoruz" demişti. Lavrov AB'nin "tek taraflı yaptırımlar"a başvurma konusunda da giderek daha fazla ABD'ye benzediğini ifade etmişti.

AB ve Almanya'dan tepki

Rusya'nın üç AB diplomatını sınırdışı etme kararının ardından bir açıklama yapan Borrell, kararı Moskova'da öğrendiğini ve kınadığını söyledi. Bu kişilerin yabancı diplomat statüsüne uymayan faaliyetlerde bulunduklarına yönelik suçlamaları reddettiğini belirten Borrell kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise AB ülkelerinin diplomatlarının sınır dışı edilmesi kararının "hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağı ve bu durumun ilişkilere daha fazla zarar verdiği" açıklamasını yaptı. Sözkonusu diplomatların Viyana Sözleşmesi çerçevesinde "yasal yollarla, gelişmeler hakkında yerinde bilgi edinme" görevini yerine getirdiğini savunan Maas, "Rusya Federasyonu bu adımı tekrar gözden geçirmezse, bu, cevapsız kalmayacaktır" ifadesini kullandı.