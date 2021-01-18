Batı'nın liberali, Rusya'nın ırkçısı: Aleksey Navalnıy kimdir?

Rusya'nın dünya gündemine oturan politik figürü Aleksey Navalnıy'ın Moskova'ya varır varmaz gözaltına alınmasının ardından ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri Navalnıy'ın serbest bırakılması için çağrılarda bulundu. AB yanlısı siyasetçi Navalnıy, geçtimiz aylarda zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmış, ardından yandaşlarının talebi üzerine özel uçakla Almanya'ya taşınmıştı.

Navalnıy'ın zehirlenip zehirlenmediğine dair güvenilir bir bilginin hala mevcut olmamasına karşın, yandaşları ilk elden Navalnıy'ın zehirlendiğinde ısrarlıydı. Rusya'da kaldırıldığı hastanedeyse zehirlendiğine dair bir veri bulunmamıştı. Navalnıy'ın tedavi gördüğü Almanya'daki kurumsa zehirlendiğini iddia etmiş fakat bu konuda kamuoyuyla bir veri paylaşmayı reddetmişti. Rusya Alman kurumları zehirlenme iddialarıyla ilgili şeffaf olmamakla suçluyor.

Navalnıy'ın siyasal kariyeri

Aleksey Navalnıy Alman ve ABD medyasında Rusya'daki muhalefetin lideri, özgürlükçü, liberal bir figür olarak resmediliyor, ancak Navalnıy Rusya içerisinde marjinal bir partinin ırkçı lideri olarak biliniyor.

The Wall Street Journal'ın "Putin'in en çok tırstığı adam" olarak resmettiği AB yanlısı 'muhalif lider' Navalnıy'ın partisi ufak marjinal bir partinin ötesine geçebilmiş değil. İlk kurulduğu yıl sadece Moskova Belediye Seçimleri'nde etkin olabilen Geleceğin Rusyası Partisi 2013'te Moskova'da yüzde 27 gibi önemli bir oy almayı başarmıştı. Ancak daha sonrasında partinin popülerliği düşmüş, yerel meclislerde ve parlamentoda herhangi bir temsili bulunmayan parti en son yetersizliklerden dolayı seçimlere katılamamıştı.

Rusya'da günümüzde oldukça ufak bir siyasal parti olan Geleceğin Rusyası'nın lideri Navalnıy buna rağmen Batı basınında "Yolsuzluk karşıtı" "özgürlükçü" bir muhalefet lideri olarak resmedildi.

Navalnıy'ın ana siyaseti: Irkçılık, göçmen karşıtlığı

Navalnıy esas olaraksa ırkçı ve göçmen karşıtı söylemleriyle Rusya'da siyaset alanında kendisini var ediyor. Öncesinde yayınladığı videolarda Kafkas halkları gibi Rus olmayan Rusya Federasyonu vatandaşlarının böceklerle özdeş olduğunu ve öldürülmeleri gerektiğini savunmuştu. Navalnıy, Kafkas halklarının vurularak "temizlenmesi" gerektiğini ima etmişti.

Rus olamayanların "hamamböceği" olduklarını savunan Navalnıy "böcek ilaçlama" için, silahlanma üzerindeki yasakların gevşetilmesi gerektiğini savunmuştu.

Birkaç yıl önce Navalnıy, diş hekimi kılığında çektiği rahatsız edici görsellerden oluşan propoganda videosundaysa göçmen işçilerin diş çürükleri olduğunu söylemişti.