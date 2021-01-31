Navalnıy'ın derneği, Biden'dan Rusya'ya yaptırım talep etti

Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'in kuruluşu Yolsuzluk Karşıtı Dernek (FBK), ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup yazarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerin de dahil olduğu 35 üst düzey Rus yetkili ve patrona yaptırım uygulanması için çağrıda bulundu.

ABD basınının kopyasını sunduğu FBK genel direktörü Vladimir Aşurkov imzalı mektupta, "Bu mektup en güçlü ülke olan ABD'nin başkanına ithafen yazılmıştır. ABD'nin yolsuzluğa karışan kişilere yaptırım uygulama geçmişi var. Bunu yaparsa ABD yapar" ifadeleri kullanıldı.

Aşurkov, FBK'nin aynı talebi Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'ye ileteceğini sözlerine ekledi.

Washington Post gazetesiyse yaptırım uygulanması talep edilen isimlerin yer aldığı bir mektup yayınladı. Mektuba göre, yaptırım uygulanması istenen isimler listesinde Rus milyarder Roman Abramoviç ilk sırada yer alıyor.

FBK'nin hakkında yaptırım talebinde bulunduğu isimler arasında Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, milyarder Oleg Deripaska, Rosneft CEO'su Igor Seçin, Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bulunuyor.

CNN'e konuşan Aşurkov, "Dosyayı tamamlayana kadar listeyi kamuoyuyla paylaşmayı istemiyorduk. Accak Navalnıy'ın tutuklanmasından sonra harekete geçmemiz gerekti" dedi.