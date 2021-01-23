Rusya'dan ABD'ye Navalnıy tepkisi: İçişlerimize karışmayın

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li diplomatların Aleksey Navalnıy için düzenlenen izinsiz protestoların "rotalarını paylaştıklarını" belirterek ABD'yi kınadı.

Zaharova, "Moskova'daki ABD Büyükelçiliği dün Rus şehirlerinde 'protesto rotaları' yayınladı ve 'Kremlin'e yürüyüş' hakkında bilgi verdi. Bu neydi: Oryantasyon mu talimat mı? Bu planlar organizatörler tarafından açıklanmadı" dedi.

22 Ocak'ta Rusya'daki ABD Büyükelçiliği, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın destekçilerinin gösterileri hakkında protestoların rotalarını gösteren ve vatandaşlarını bu yerlerden kaçınmaya çağıran bir uyarı duyurusu yayınlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, bu tür yayınların Rusya'nın içişlerine dış müdahalesi olarak görüleceğini ve buna karşılık tepki göstereceklerini vurguladı.

Bugün Navalnıy'ı desteklemek için Moskova sokaklarında binlerce insan toplandı. Şimdiye kadar aralarında Rus muhalefet partisi liderinin eşi Yulya Navalnaya da dahil olmak üzere 300'den fazla kişi eylemlerde gözaltına alındı.

Navalnıy, 17 Ocak'ta Almanya'dan dönerken Moskova'da havaalanında gözaltına alınmıştı. 18 Ocak'ta savcılık, gözaltı süresini 30 güne çıkartmıştı.

Navalnıy güzellik ürünleri şirketi Yves Rocher'ye karşı dolandırıcılık suçları ve Kirovles odunculuk şirketinin yasa dışı fonlarına el koymakla suçlanıyor. Navalnıy ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddiyor ve bunların siyasi olarak motive suçlamalar olduğunu savunuyor.

Aleksey Navalnıy mahkeme salonundan, takipçilerini 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli bölgelerinde gösteriler yapmaya çağırdığı bir video yayınlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca Facebook üzerinden yayınladığı bir açıklamada ABD'yi Navalnıy konusunda "içişlerine karışmamaya" çağırdı. Bakanlık, ABD'deki Kongre Baskını sırasında eylemlere yönelik herhangi bir tutum sergilemekten kaçındığını belirterek ABD'den de Navalnıy eylemleri konusunda aynı tutumu sergilemesini talep etti.