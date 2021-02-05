Biden'ın Rusya tehdidinin arkasında hangi plan yatıyor?

Yeni ABD yönetimi Rusya'ya karşı sert açıklamalar yapmayı sürdürürken, bir yandan da bölgede gerilimi artıracak hamlelere imza atıyor.

ABD'ye ait bombardıman uçaklarının bu ay Norveç'teki Ørland Hava Üssü'ne konuşlandırılacağı haberinin ardından Karadeniz'e de üst üste ABD'ye ait savaş gemileri giriş yapmıştı.

Rusya'nın tepkisini çeken bu adımların ardından Biden'dan "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi" açıklaması geldi.

Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale girişimlerinin ve güvenlikle ilgili meydan okumalarının farkında olduklarını söyleyen ve Rusya'ya yönelik suçlamalara devam eden Biden, Batı destekli Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin hedefi Rusya'ya diz çöktürmek

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'de yayınlanan programda gazeteci Ceyda Karan'ın sorularını yanıtlamış, yeni ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik hamlelerini değerlendirmişti.

ABD'nin eğiliminin "önce Rusya'ya diz çöktürmek" ardından "Çin'i Asya'da tırmalamak olduğunu" söyleyen Okuyan, "Sovyetler yıkılınca Rusya'yı hallettik diye düşündü Batı. Trump Çin'le kestirmeden hesaplaşma yoluna gitmişti. Biden bu ticaret savaşları denilen şeyi hafifletecek o belli oldu" demişti.

'Savaş riski artıyor'

Çin açısından bir soluk alınacağını belirten Okuyan, değerlendimelerine şöyle devam etmişti:

"Çin sözüdür, '500 yıllık plan yaparız' derler. Sabırlılar. Asıl sorun Rusya açısından çıkacak. Bu kaotik süreç ve belirsizliklerin artması nedeniyle savaş riskinin de arttığını düşünüyorum. ABD ordusundan bazı yetkililer de böyle açıklamalar yapıyorlar. Bunların bir bölümü Rusya'ya mesaj ama Rus devleti de sabırlı olmasına karşın geri adım atmaz. Dolaysıyla bu kadar gerginlik varken biraz ürperiyorum. Trump'ı savunacak tarafımız yok."

ABD'nin yeni yönetimine ilişkin konuşan Okuyan, "Çok tehlikeli bir ekibin işbaşına geldiğini vurgulamalıyız ve hazılıklılar. Obama bu kadar hazılıklı değildi. Ama Biden hem hazırlıklı hem de deneyimli. Kapitol Hill saldırısı ABD'deki düzeninin tüm temel kurumlarına hakim bir ekibin operasyonu. Muazzam bir dönem açılıyor. ABD'nin ulusal çıkarları 'korunurken' içeride huzursuzluk istemiyorlar. Toplumsal kesimler zaten uyandığında iş işten geçmiş olacak" ifadesini kullanmıştı.

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