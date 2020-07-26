Pedallar Umut için çevrildi

19 yaşında genç bir komünist ve bisikletçi olan Umut Gündüz, geçtiğimiz hafta bisikletiyle evine dönerken arkadan gelen alkollü bir araç sürücüsünün çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Umut’un sporcusu olduğu Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Umut’un tüm kurallara uyan dikkatli bir bisikletçi olduğuna dikkat çekmiş, Umut’un da üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaptığı açıklamada, Umut’un büyük umutları ve hayalleri olan çalışkan, genç bir komünist olduğunu belirtmiş ve hukuk sürecinin takipçisi olacaklarının altını çizmişti.

Umut’un ailesinin, ABİDOSD’un ve TKP’nin öncülüğünde twitter’da #UmutaSesOl etiketli bir kampanya başlatılmış ve kampanya sosyal medyada ses getirmeyi başarmıştı.

Sürecin takibinin ikinci ayağı için Umut’un ailesi, ABİDOSD’dan arkadaşları ve TKP’li yoldaşları bugün saat 15.30’da Ankara Kurtuluş Parkı’nda toplandılar. Kurtuluş Parkı’dan Anıtpark’a kadar belirlenen güzergahta kask ve eldivenleriyle yaklaşık 200 bisikletli, pedallarını Umut ve bisikletlilerin ölümüne yol açan ihmaller, dikkatsizlikler ve kazalara tepki için çevirdiler. Tur bittikten sonra Anıtpark’ta toplanan kalabalık basın açıklamasında bulundu. Umut’un ailesi kendilerine verilen desteğe teşekkür ederken adil bir yargı sürecinin işlemesini ve alkollü sürücünün gereken cezayı almasını istediklerini belirtti. 93 bisiklet ve doğa sporları derneklerinin imzacısı olduğu deklarasyon metnini ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş okudu. Deklarasyon metni, bisikletli ulaşımın ucuz, zararsız ve sağlıklı bir insan hakkı olduğunun altını çizerken bisikletli ölümlerin durdurulması için imzacıların hazırladıkları acil eylem planı taslağının hayata geçirilmesi talebini içermekteydi. Umut’un ailesi, arkadaşları ve yoldaşları Umut’u ve bisikletli kazalarda yaşamını yitirenleri temsil eden bir bisikletin önüne karanfil bırakarak eylemlerini sonlandırdılar.