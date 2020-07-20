‘Spor eğitmeni olacaktı, çok başarılı bir bisiklet sürücüsüydü’

19 yaşında genç bir komünistti Umut Gündüz. Aynı zamanda Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesiydi ve beş yıldır bu dernekte sporcu olarak yer alıyordu. Geçtiğimiz hafta bir trafik kazasında hayatını kaybeden Umut'a ilişkin sporcu olarak yer aldığı derneğin başkanı ile ve soruşturmadaki son duruma ilişkin ailenin avukatıyla görüştük.

Çarpıp kaçtı...

Umut, olayın yaşandığı gün bir arkadaşıyla birlikte bisikletinin bakımlarını yaptırıp geri dönüyordu. Dönüş yolunda, Şehir Hipodromu’nun yanındaki yolda sağ şeritte ilerlerken, arkadan gelen bir aracın çarpması sonrası metrelerce sürüklendi. Çarpan araç hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada Umut’un yanında olan arkadaşı Ali, bisikletten inerek metrelerce sürüklenen arkadaşının yanına giderken arkadan gelen bir diğer araç da duramayarak Umut’a çarptı.

Araç sürücüsü ve arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Umut, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Plakasını düşürdü, sarhoş çıktı

Umut’a çarpıp olay yerinden kaçan sürücü, plakasının olay yerinde düşmesi sonrası tespit edilerek gözaltına alındı ve alkollü olduğu ortaya çıktı.

Umut’un da sporcusu olduğu Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, olaya ilişkin soL’a yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar yaşadığımız bisiklet kazalarında alkollü sürücüler çoğunlukta. Bu kazalar sürücülerin yüzde 70’inin alkollü, yüzde 30’unun ise dikkatsizliği sonucunda yaşandı. Bu olaylar kaza değil açık bir şekilde cinayet olarak değerledirilmeli. Bisikleti görmedim diye savunma yapıyorlar bu tip kazaların ardından, bu bir özür ve savunma ifadesi değil suçluluğun itirafıdır” dedi.

‘Spor eğitmeni olmak istiyordu’

Umut’un tüm kurallara uyan, oldukça başarılı bir bisiklet sürücüsü olduğunu belirten Yumrutaş, “Yaklaşık 4-5 yıldır derneğimizin sporcusu, üyesi. Tüm kurallara uyar, gayet iyi bisiklet kullanır. Bu yıl YKS’ye girdi, spor eğitmeni olmak istiyordu. Hayalleri yarım kaldı” dedi.

Derneğin hukukçu avukatlarının da süreci takip ettiğini belirten Yumrutaş, “Herkes bu davanın takipçisi, savcılığın aldığı, alacağı kararlar inceleniyor, polislerin aldığı görüntülere bakılıyor. Eksik gedik olmasın, hiçbir yerde boşluk olmasın diye uğraşıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız” ifadesini kullandı.

‘Sürücü tutuklandı’

Umut’un ailesinin avukatı tarafından soL’a verilen bilgiye göre, Umut’un hayatını kaybetmesine neden olan sürücü tutuklanmış durumda. Dosyaya ilişkin daha sağlıklı bilginin önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağı belirtilirken, “Alkollü olduğu belirtilen, hızlı giden bir araç sürücüsü kazaya sebebiyet veriyor. Olaya ilişkin bir görgü tanığı da var” diye konuştu.

TKP ve Solcu Liseliler’den açıklama

Umut’un hayatını kaybettiği kaza sonrası bir açıklama yapan TKP Ankara İl Örgütü ve Solcu Liseliler de, davanın takipçisi olacaklarını açıklamıştı.

19 yaşında genç bir komünist olan TKP üyesi Umut’un ardından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

TKP üyesi Umut Gündüz Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yalnızca 19 yaşındaydı. Sporun çeşitli dallarıyla profesyonel olarak ilgileniyor, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu sınavlarına hazırlanıyordu. Umut arkadaşlarıyla kilometrelerce yol kat eden bir bisikletçiydi aynı zamanda. Tarihin akışını değiştirmiş büyük devrimcilerin biyografilerini okumayı severdi. Kendisi de geleceğe ilişkin büyük umutları ve hayalleri olan çalışkan, genç bir devrimciydi. Bisikletli çekilmiş bir fotoğrafının üstüne şu notu düşmüştü: “Hayat sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri tutar.”

Yoldaşımızın enerjisi, merakı ve hayalleri ülkemizin aydınlık geleceği için verdiğimiz mücadelede yaşayacak.

Umut'un hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın hukuk sürecinin takipçisi olacağız.

Başta ailesi olmak üzere, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz.