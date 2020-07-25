Ankara'da bisikletli eylem: Dostları ve yoldaşları Umut için pedallayacak

19 yaşında genç bir komünist ve bisikletçi olan Umut Gündüz, geçtiğimiz hafta bir arkadaşıyla beraber bisiklet bakımlarını yaptırıp evine doğru dönerken Ankara Şehir Hipodromu’nun yanındaki yolda sağ şeritte ilerlediği sırada arkadan gelen alkollü bir araç sürücüsünün çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Umut’un da sporcusu olduğu Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, soL’a yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 4-5 yıldır derneğimizin sporcusu, üyesi. Tüm kurallara uyar, gayet iyi bisiklet kullanır. Bu yıl YKS’ye girdi, spor eğitmeni olmak istiyordu. Hayalleri yarım kaldı” diyerek Umut’un tüm kurallara uyan, başarılı bir bisiklet sürücüsü olduğuna dikkat çekmişti.

Umut’un ailesinin, ABİDOSD’un ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) öncülüğünde Umut’un ölümüne ilişkin adil bir yargı sürecinin işlemesi ve alkollü sürücünün gereken cezayı alması için twitter’da #UmutaSesOl etiketli bir kampanya başlatılmış ve kampanya sosyal medyada ses getirmeyi başarmıştı.

Sürecin takibinin ikinci ayağını oluşturmak için Umut’un bisikletli arkadaşları ve TKP’li yoldaşları, 26 Temmuz Pazar günü saat 15.30’da Kurtuluş Parkı’ndan Anıtpark’a kadar bisiklet sürecek. Bisikletlilerin belirlenecek güzergahta tur atmasının ardından basın açıklaması yapılacak ve bisikletlilerin ölümüne yol açan ihmaller, dikkatsizlikler ve kazalar protesto edilecek.

Programa ilişkin bilgi paylaşan ABİDOSD, pazar günü önce Kurtuluş Parkı’nda toplanıp sonra da Meclis Parkı’na geçmeyi planladıklarını, etkinlik boyunca kask ve eldiven kullanımının zorunlu olduğunu belirtti.