Solcu Liseliler Umut Gündüz için buluşuyor: #UmutaSesOl

Solcu Liseliler, geçen hafta Ankara'da yol kenarında bisikletiyle giderken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Umut Gündüz için bu akşam saat 21.00'de Twitter'da #UmutaSesOl etiketiyle buluşma çağrısında bulundu.

Bu akşam saat 21.00’de Umut’a ses olmak için #UmutaSesOl hashtagi ile bir araya geliyoruz. pic.twitter.com/UVkM3R6PKN — Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) July 23, 2020

19 yaşındaki genç komünist Umut Gündüz TKP üyesiydi. Alkollü olduğu belirtilen, hızlı giden bir araç sürücüsünün sebebiyet verdiği kazada yaşamını yitirdi.

Umut'a çarptıktan sonra kaçan sürücü daha sonra tutuklandı. TKP Ankara İl Örgütü ve Solcu Liseliler davanın takipçisi olacaklarını açıkladı:

"TKP üyesi Umut Gündüz Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yalnızca 19 yaşındaydı. Sporun çeşitli dallarıyla profesyonel olarak ilgileniyor, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu sınavlarına hazırlanıyordu. Umut arkadaşlarıyla kilometrelerce yol kat eden bir bisikletçiydi aynı zamanda. Tarihin akışını değiştirmiş büyük devrimcilerin biyografilerini okumayı severdi. Kendisi de geleceğe ilişkin büyük umutları ve hayalleri olan çalışkan, genç bir devrimciydi. Bisikletli çekilmiş bir fotoğrafının üstüne şu notu düşmüştü: “Hayat sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri tutar.”

Yoldaşımızın enerjisi, merakı ve hayalleri ülkemizin aydınlık geleceği için verdiğimiz mücadelede yaşayacak.

Umut'un hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın hukuk sürecinin takipçisi olacağız.

Başta ailesi olmak üzere, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Solcu Liseliler

TKP Ankara İl Örgütü"