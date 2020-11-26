Maradona'nın ardından devlet başkanlarından mesajlar

Küba Dışişleri Bakanlığı dün yaşamını yitiren Maradona ile dün 4. ölüm yılında anılan Fidel Castro’nun fotoğrafını paylaşarak “Tarih onların aynı gün gitmelerini istedi” diye yazdı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda Maradona’nın Fidel hakkındaki "Benim için bu ikinci bir baba gibiydi, çünkü bana kapılarını Arjantin'de kapatan klinikler varken Küba’nın kapılarını açtı, Maradona'nın ölümünü istemediler. Ve Fidel onları bana yürekten açtı” sözlerine yer verdi.

La historia ha querido que partan el mismo día.



"Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón."#HastaSiempreDiego pic.twitter.com/739iG4Lik6 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 25, 2020

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "Acıklı haber, Altın Çocuk, emsalsiz oyuncu, Fidel'in dostu Maradona öldü. Küba üzgün ve onu daima samimi bir dost ve erdemli bir futbolcu olarak hatırlayacak. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın ölümünün ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Bizi dünyanın en yüksek noktalarına taşıdın ve bizi çok mutlu ettin. Sen en iyisiydin. Bizimle olduğun için teşekkürler Diego. Hayatımız boyunca seni özleyeceğiz" yazdı.

Maduro: Venezuela'nın koşulsuz dostu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Futbolun efsanesinin, bir kardeşin ve Venezuela’nın koşulsuz dostunun aramızdan ayrılışı bize üzüntüye boğdu. Sevgili ve hınzır ‘Pelusa’ her zaman düşüncelerimde ve kalbimde olacaksın. Şu anda ne hissettiğimi ifade edecek sözüm yok. Güle güle, Pibe de América!” dedi.

Morales: Ruhumdaki acıyla öğrendim

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de Maradona'nın ölüm haberinin ardından “Ruhumdaki acıyla kardeşim Diego Armando Maradona’nın ölümünü öğrendim. Mütevazılık hisseden ve bunun için mücadele eden, dünyanın en iyi futbol oyuncusu” diye yazdı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise Twitter hesabından “Futbolun en büyük 10’unda yer alan ve Latin Amerika’nın kardeşini yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Dünya telafisi olanaksız kaybının yasını tutuyor. Sevenlerine ve tüm futbol ailesine başsağlığı dileriz” açıklamasını yaptı.

'Sevgi devrimlerinin yüce militanı'

Nikaragua hükümetinden yapılan açıklamada da “Bir başka efsaneyi daha yitirdik, sevgi devrimlerinin yüce militanı” denildi.

Brezilya’nın eski devlet başkanı Lula da Silva ise “Diego Armando Maradona Arjantin’in ve tüm dünyanın futbol deviydi, eşsiz bir yetenek ve kişiliğe sahipti” diye yazdı. Lula mesajında “Alanındaki dehası ve tutkusu ve Latin Amerika’nın bağımsızlığına olan bağlılığı çağımıza damga vurdu” dedi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff de Maradona’nın ölümünün tüm futbol sevenler için büyük bir kayıp olduğunu belirtti ve “Maradona Latin Amerika ve Karayip halklarının haklarını, bağımsızlık, demokrasi ve sosyal adaleti savunması nedeniyle hayranlığı hak ediyor” dedi.

Avrupa ülkeleri liderleri de Maradona için mesajlar paylaştı.

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'Kuşakların rüyalarını çizdin'

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte “Eşsiz yeteneğiyle futbol tarihinin unutulmaz sayfalarını yazan Maradona’nın ölümüne tüm dünya yas tutuyor. Güle güle ebedi şampiyon” diye yazdı.

İspanya Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez ise “Bugün efsanelerinden birini kaybeden futbol dünyasına” başsağlığı dileyerek Maradona için “Sol ayağınla birkaç kuşağın rüyalarını çizdin. Sonsuz çocuk” diye yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise “Arjantin ve tüm dünya bir futbol dehasını kaybetti. Maradona Tanrının eli ve aynı zamanda ayağıydı” ifadelerini kullandı.