Küba'dan 'Maradona' mesajı: Fidel'in dostu, emsalsiz oyuncu

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Diego Armando Maradona'nın yaşamını yitirmesi sonrası paylaştığı taziye mesajında, "Acıklı haber, Altın Çocuk, emsalsiz oyuncu, Fidel'in dostu Maradona öldü. Küba üzgün ve onu daima samimi bir dost ve erdemli bir futbolcu olarak hatırlayacak. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.