Napoli, Maradona için yas ilan etti

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Diego Armando Maradona’nın ölümü, 7 sezon oynadığı İtalya’nın Napoli kentinde şok etkisi yarattı.

Napoli merkezli ulusal gazete Il Mattino, Arjantinli Maradona’nın hayatını kaybettiği haberinin kent sokaklarında yarattığı etkiyi şöyle aktardı: “Diego Armando Maradona’nın ölümü Napoli’de şok yarattı. Hala birçoklarının inanmakta zorlandığı haber, cep telefonlarıyla yayıldı. Kent merkezinde, belediye meydanında tek bir ses duyuldu: “O en büyüktü.”

Napoli takımında 188 maça çıkan ve 81 gol atan Maradona için dün gece kentin futbol stadyumu San Paolo’nun ışıkları yakıldı, taraftarlar stadyum önüne “Ölümsüz kral, sancağın dalgalanmayı asla bırakmayacak” yazılı bir pankart astı.

Napoli futbol kulübü de dün yayımladığı çok sayıda mesajdan birinde “Efsaneler asla ölmez” dedi. Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis, “Sevgili Diego, Napoli halkının gururu, evrensel futbol, aşk, neşe, tutku ve sanat kubbesinin erişilmez yıldızı. Güneş parladığı müddetçe kalplerimiz de senin dehanın ışığıyla aydınlanacak” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris de “tüm zamanların en büyük futbolcusu” dediği Maradona’nın isminin, San Paolo Stadı’na verileceğini söyledi. Belediye Başkanı, kentte bugün yas ilan etti.