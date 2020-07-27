Küba dostlarının dayanışma kampanyasına büyük ilgi

Küba’ya Uygulanan Abluka İnsanlık Ayıbıdır, Derhal Durdurulmalıdır! başlıklı kampanya, dünyanın dört bir yanına gönüllü sağlık hizmeti ileten Henry Reeve Tugaylarına Nobel Barış Ödülü verilmesini de desteklemeye çağırıyor.

Kampanyanın ilk gününde 1500'e yakın imza toplanırken, çok sayıda akademisyen, gazeteci, eğitimci, sağlıkçı, sanatçı, sporcu, tercüman ve çeşitli sektörlerden emekçiler imza verdi.

Şair-yazar Nihat Behram, gazeteci Barış Terkoğlu, yönetmen Barış Pirhasan, yazar Pelin Buzluk, tiyatro yönetmeni Harun Güzeloğlu, sinemacı Çağrı Kınıkoğlu, şair Metin Cengiz, oyuncu Hasan Tanay, sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler ve pek çok başka Küba dostu da imza verenler arasında.

Eylül ayına kadar sürecek olan kampanyaya http://kubahayatkurtarir.net sitesinden imza verilebiliyor.

Günaydın.. Kampanyamız ilk günü dolmadan bin imzaya ulaştı. Biliyoruz ki Türkiye'de Küba halkına büyük bir sempati var.



Siz de katılın. Dayanışmayı büyütelim!https://t.co/uS63FQubWV#CubaSalvaVidas #KübaHayatKurtarır — Küba Dostluk Derneği (@kubadostluk) July 27, 2020

'Küba'ya uygulanan ABD ablukasına son! Geçmişte defalarca barışa değil savaşa hizmet etmiş kişilere verilen Nobel Barış Ödülü bu yıl Küba'nın Henry Reeve Tugayı’na verilmelidir.'



İmzaladım, bir imza da siz verin!#CubaSalvaVidas#KübaHayatKurtarır



https://t.co/JfF5xZeBco — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) July 27, 2020

Küba'ya uygulanan ABD ablukasına son!

Nobel Barış ödülcüleri gerçekten samimiyse bu salgında dünyanın dört bir yanında, binlerce insana hayat veren KÜBA nın Henry Reeve Sağlık Tugayı na ödülü vermeli....

İmzaladım, bir imza da siz verin: #CubaSalvaVidas

https://t.co/nLQl8sS0I1 pic.twitter.com/kNv1MUkSub — Zelal Özgür Durmuş (@zelaldurmus) July 27, 2020