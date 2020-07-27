Küba dostlarının dayanışma kampanyasına büyük ilgi

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin, Küba devrimine giden yolda önemli anlardan biri olan 26 Temmuz'un yıldönümünde başlattığı dayanışma kampanyası büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi

Küba’ya Uygulanan Abluka İnsanlık Ayıbıdır, Derhal Durdurulmalıdır! başlıklı kampanya, dünyanın dört bir yanına gönüllü sağlık hizmeti ileten Henry Reeve Tugaylarına Nobel Barış Ödülü verilmesini de desteklemeye çağırıyor.

Kampanyanın ilk gününde 1500'e yakın imza toplanırken, çok sayıda akademisyen, gazeteci, eğitimci, sağlıkçı, sanatçı, sporcu, tercüman ve çeşitli sektörlerden emekçiler imza verdi.

Şair-yazar Nihat Behram, gazeteci Barış Terkoğlu, yönetmen Barış Pirhasan, yazar Pelin Buzluk, tiyatro yönetmeni Harun Güzeloğlu, sinemacı Çağrı Kınıkoğlu, şair Metin Cengiz, oyuncu Hasan Tanay, sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler ve pek çok başka Küba dostu da imza verenler arasında. 

Eylül ayına kadar sürecek olan kampanyaya http://kubahayatkurtarir.net sitesinden imza verilebiliyor.

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