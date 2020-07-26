'Küba'ya uygulanan abluka insanlık ayıbıdır'

José Martí Küba Dostluk Derneği "Küba’ya Uygulanan Abluka İnsanlık Ayıbıdır, Derhal Durdurulmalıdır!" başlıklı bir imza kampanyası ile, Türkiye'deki Küba dostlarını ablukaya karşı Küba'nın yanında olmaya ve bu yıl Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi gündeme gelen Henry Reeve Sağlık Tugayları'nı desteklemeye çağırıyor. Kampanya Küba Devrimi'ne giden süreçte en önemli tarihlerden biri olan, 26 Temmuz 1953'te Fidel ve yoldaşlarının gerçekleştirdiği Moncada Kışlası Baskını'nın 67. yıldönümünde başlayacak.

Kampanyada ablukanın Küba halkı için yarattığı olumsuz tabloya değinilirken, pandemi ile mücadele ön safta yer alan ve dünyanın dört bir yanında pek çok ülkeye yardım götüren Tugayların taşıyıcısı olduğu Küba sosyalizminin değerleri vurgulanıyor. Kampanya, Tugaylara atfedilen Küba Hayat Kurtarır (Cuba Salva Vidas) sloganı ile yola çıkıyor.

Eylül ayına kadar sürmesi planlanan kampanya boyunca toplanan imzalar Küba makamlarına teslim edilecek.

İmza kampanyasının tam metni şöyle:

Küba’ya Uygulanan Abluka İnsanlık Ayıbıdır, Derhal Durdurulmalıdır!

Küba Cumhuriyeti, insanlık tarihinin en uzun süreli ablukasına 60 yıldır direniyor. ABD yönetiminin uyguladığı tek taraflı abluka, üçüncü ülkelerin Küba’yla ticaretini de hedef alan, temel amacı, Kübalıların ezici çoğunluğunun desteklediği sosyalist sistemden vazgeçmelerini sağlamak için bir halkı açlığa mahkum etmek olan saldırgan bir politikadır.

Kübalılar, kendi istedikleri gibi yaşama haklarından vazgeçmiyor. Ve bu arada, tüm dünyaya, bunca baskı altındayken, dayanışmanın ne demek olduğunu öğretiyor. Korona salgını boyunca Küba, kısıtlı kaynaklarına rağmen onlarca ülkeye sağlık ekipleri yolladı, virüse karşı mücadelede en ön safta yer aldı.

Küba bunları yaparken, ABD baskısını arttırdı. Ülkenin elektrik üretmek için gereksindiği petrolü almasını engellemeye çabalıyor, kimi hastalıkları tedavi için gereksindiği ilaç ve tıbbi malzemeleri almasını engellemeye çabalıyor, tarım üretimi için gereksindiği malzemeleri almasını engelleme çabalıyor.

Küresel durum ve ABD ablukası, Küba ekonomisini ciddi bir darboğaza sokmuş durumda. Oysa 60 yıldır tüm dünya halkları için elinden geleni yapan Küba halkı, bu saldırgan muameleyi hak etmediğini defalarca gösterdi.

ABD ablukasını kınıyoruz. Abluka bir an önce sona erdirilmeli, ABD, 60 yıldır işgal ettiği Guantánamo Üssü’nü derhal boşaltmalıdır.

Pandemi ile birlikte Küba sosyalizminin değerlerine dünya çapında ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu anladığımız şu günlerde yapılması gereken, geçmişte defalarca barışa değil savaşa hizmet etmiş kişilere verilmiş olan Nobel Barış Ödülü’nün, bu defa, kurulduğu 2005’ten bu yana dünyanın dört bir yanında yaşanan afetlerin ardından gidip gönüllü sağlık hizmeti vermiş olan Henry Reeve Tugayı’na verilmesidir.