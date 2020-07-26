Küba'yla dayanışma için imza kampanyası yola çıktı

Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin 26 Temmuz Moncada Kışlası Baskını'nın yıldönümünde başlattığı imza kampanyası yola çıktı.

"Küba’ya Uygulanan Abluka İnsanlık Ayıbıdır, Derhal Durdurulmalıdır!" başlıklı kampanya Küba dostlarının, yazar, bilim insanı, sanatçı ve siyasetçilerin imzalarıyla yola çıktı.

Dernek, kampanya boyunca çeşitli aktivitelerle de abluka karşısında Küba'nın sesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Kampanyaya https://kubahayatkurtarir.net adresinden erişilip imza verilebiliyor.

Kampanya metni ve ilk imzacılar şöyle:

"Küba’ya Uygulanan Abluka İnsanlık Ayıbıdır, Derhal Durdurulmalıdır!



Küba Cumhuriyeti, insanlık tarihinin en uzun süreli ablukasına 60 yıldır direniyor. ABD yönetiminin uyguladığı tek taraflı abluka, üçüncü ülkelerin Küba’yla ticaretini de hedef alan, temel amacı, Kübalıların ezici çoğunluğunun desteklediği sosyalist sistemden vazgeçmelerini sağlamak için bir halkı açlığa mahkum etmek olan saldırgan bir politikadır.

Kübalılar, kendi istedikleri gibi yaşama haklarından vazgeçmiyor. Ve bu arada, tüm dünyaya, bunca baskı altındayken, dayanışmanın ne demek olduğunu öğretiyor. Korona salgını boyunca Küba, kısıtlı kaynaklarına rağmen onlarca ülkeye sağlık ekipleri yolladı, virüse karşı mücadelede en ön safta yer aldı.

Küba bunları yaparken, ABD baskısını arttırdı. Ülkenin elektrik üretmek için gereksindiği petrolü almasını engellemeye çabalıyor, kimi hastalıkları tedavi için gereksindiği ilaç ve tıbbi malzemeleri almasını engellemeye çabalıyor, tarım üretimi için gereksindiği malzemeleri almasını engelleme çabalıyor.

Küresel durum ve ABD ablukası, Küba ekonomisini ciddi bir darboğaza sokmuş durumda. Oysa 60 yıldır tüm dünya halkları için elinden geleni yapan Küba halkı, bu saldırgan muameleyi hak etmediğini defalarca gösterdi.

ABD ablukasını kınıyoruz. Abluka bir an önce sona erdirilmeli, ABD, 60 yıldır işgal ettiği Guantánamo Üssü’nü derhal boşaltmalıdır.

Pandemi ile birlikte Küba sosyalizminin değerlerine dünya çapında ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu anladığımız şu günlerde yapılması gereken, geçmişte defalarca barışa değil savaşa hizmet etmiş kişilere verilmiş olan Nobel Barış Ödülü’nün, bu defa, kurulduğu 2005’ten bu yana dünyanın dört bir yanında yaşanan afetlerin ardından gidip gönüllü sağlık hizmeti vermiş olan Henry Reeve Tugayı’na verilmesidir.



Akif Akalın, Hekim-soL Portal Yazarı

Arif Sağ, Halk Müziği Sanatçısı

Celil Denktaş, Çevirmen-Yazar

Dengin Ceyhan, Piyanist

Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı

Gülcan Altan, Müzisyen

Hakely Nakao Chavez Öztürk, Kübalı Sanatçı, Raices Derneği (Türkiye’de Yerleşik Kübalılar Derneği) Başkanı

Işıl Özgentürk, Senarist, Yönetmen, Yazar

İlker Belek, Hekim-soL Portal Yazarı

Kaan Erdemir, ÇYDD Beyoğlu Şube Başkanı

Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri

Mustafa Türkeş, Akademisyen

Müjde Tozbey Erden, Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı

Orhan Gökdemir, soL Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni

Özgür Aydın, Akademisyen, Üniversite Katılımcıları Derneği Başkanı

Özlem Şen, Avukat, JMKDD Kurucu Başkanı

Sinan Adıyaman, Türk Tabipleri Birliği Başkanı

Ulaş Can, Yön Radyo Genel Müdürü

Yener Aydın, İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı

Yiğit Günay, JMKDD Genel Başkanı