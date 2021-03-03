Kremlin: ABD ve AB'nin Navalnıy yaptırımları içişlerine müdahaledir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rus muhalif Aleksey Nalavnıy'a yönelik zehirleme iddiaları ve Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği'nin dün uygulamaya koyduğu yaptırımlara tepki gösterdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, "Bu türden her türlü kısıtlamaları kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Zira yaptırımlar, bunlar olmadan da acınacak halde bulunan ilişkilere ciddi şekilde zarar veriyor. Yani Rusya'nın ABD ve AB ile olan ilişkilerine. Bu yaptırımlar, Rusya'nın içişlerine müdahaleden başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD'li yetkililerin Navalnıy'ın zehirlenmesinin arkasında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin bulunduğunu iddia etmesine ilişkin "Eğer ABD'liler somut kanıtlara sahiplerse, durumun açıklığa kavuşturulması için bu kanıtları paylaşmalı" diye konuştu.

Peskov, Moskova'nın ABD ve AB'nin yeni yaptırımlarına yanıt vereceğini söyledi.

ABD ve AB yaptırımları

ABD ve AB, Navalnıy vakası nedeniyle dün Rusya'ya yeni yaptırımlar getirildiğini duyurmuştu.

ABD, 7 "üst düzey" Rus vatandaşını "kara listeye" alırken AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirmişti.

Navalnıy vakası

AB yanlısı siyasetçi Navalnıy, geçtimiz aylarda zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmış, ardından yandaşlarının talebi üzerine özel uçakla Almanya'ya taşınmıştı.

Navalnıy'ın zehirlenip zehirlenmediğine dair güvenilir bir bilginin hala mevcut olmamasına karşın, destekçileri Navalnıy'ın zehirlendiğinde ısrar etti. Rusya'da kaldırıldığı hastanede zehirlendiğine dair bir veri bulunmamıştı. Navalnıy'ın tedavi gördüğü Almanya'daki kurumsa zehirlendiğini iddia etmiş fakat bu konuda kamuoyuyla bir veri paylaşmayı reddetmişti. Rusya Alman kurumları zehirlenme iddialarıyla ilgili şeffaf olmamakla suçluyor.

Navalnıy'ın Moskova'ya varır varmaz gözaltına alınmasının ardından ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri Navalnıy'ın serbest bırakılması için çağrılarda bulunmuştu.