ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar duyurdu.
Sputnik'te yer alan habere göre, ABD, 7 "üst düzey" Rus vatandaşını "kara listeye" alırken AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.
Dış Haberler
ABD ve AB'den Rusya'ya 'Navalnıy' yaptırımı
ABD, 'Navalnıy' vakası nedeniyle 7 'üst düzey' Rus vatandaşını 'kara listeye' alırken AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.
Dış Haberler
ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar duyurdu.
Sputnik'te yer alan habere göre, ABD, 7 "üst düzey" Rus vatandaşını "kara listeye" alırken AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.