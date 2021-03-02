ABD ve AB'den Rusya'ya 'Navalnıy' yaptırımı

ABD, 'Navalnıy' vakası nedeniyle 7 'üst düzey' Rus vatandaşını 'kara listeye' alırken AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.

Dış Haberler

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD, 7 "üst düzey" Rus vatandaşını "kara listeye" alırken AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.

Haber

ANALİZ | ABD 'geriyor' ama Avrupa Rusya'dan kolayca vazgeçemez