İstismarla gündeme gelen Kuran Kursu için çağrı

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bir çocuğa kemerle şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerle gündeme gelen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan Bedir Efendi Hafızlık Kuran Kursu’nda 2019 yılında yatılı iki erkek çocuğun kendilerinden büyük çocuklar tarafından cinsel istismara uğradığını da hatırlatarak TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nu göreve çağırdı.

HDP İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olan Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan Bedir Efendi Hafızlık Kuran Kursu’nda bir kişinin kurstaki bir çocuğa kemerle şiddet uygulamasına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu kursla ilgili soL’un gündeme getirdiği cinsel istismar davasını da hatırlatan Koçyiğit “Edindiğimiz bilgiye göre kursta yatılı olarak kalan 2008 ve 2007 doğumlu iki erkek çocuğun başka çocuklar tarafından cinsel istismara maruz kaldıkları ve olaya ilişkin 2019 yılında dava açıldığı, Kuran kursu yetkilileri bakımından ise herhangi bir sorumluluğa gidilmediği yönündedir" dedi.

Koçyiğit "Bu korkunç olay şunu göstermektedir ki bahsi geçen Kuran kursu geçmiş yıllarda da çocuklara yönelik çeşitli suçların yaşandığı bir mekân halindedir. Fakat Kuran kurslarında sadece din eğitimi verildiği iddia edilerek bu olayların üstü kapatılmıştır. Bu korkunç olay şunu göstermektedir ki bahsi geçen Kuran kursu geçmiş yıllarda da çocuklara yönelik çeşitli suçların yaşandığı bir mekân halindedir" açıklamasını yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na çağrı yapan Koçyiğit, komisyonun Elbistan Bedir Efendi Kuran Kursunda inceleme yapması ve şiddet olayına yönelik personeli saptaması gerektiğini kaydetti.

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