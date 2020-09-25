Kuran kursunda çocuğa kemerle şiddet kamerada

CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç "Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi" diyerek çocuğa kemerle şiddet uygulandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Öztunç "Diyanete bağlı kuran kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk’e hakaret eden Diyanet işleri başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver" diye yazdı.