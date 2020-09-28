Kemerle dayak görüntüleriyle gündeme gelen Kuran Kursu'nda cinsel istismar

Elbistan'da kemerle şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Kuran Kursu’nda 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Diyanet’e bağlı Bedir Efendi Erkek Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nda çocuğa kemerle şiddet görüntüleri geçtiğimiz günlerde kamuoyunun büyük tepkisine yol açmıştı.

CHP’li milletvekili Ali Öztunç sözkonusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış, görüntülerin ardından Kahramanmaraş Valisi ve İl Müftüsü'nün kendisini arayarak soruşturma açıldığı bilgisini ilettiklerini söylemişti.

Aynı kursta 2018 yılının Şubat ayında, yatılı kalan 2 çocuğa aynı odada kaldıkları kendilerinden büyük 3 çocuk tarafından cinsel istismarda bulunulduğu ve konuyla ilgili 14 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen iddianameyle dava açıldığı ortaya çıktı.

soL’un ulaştığı iddianamede kursta yatılı kalan 2008 ve 2007 doğumlu iki erkek çocuğun aynı odada kaldıkları 2005 doğumlu 3 erkek çocuk tarafından cinsel istismara uğradıkları belirtildi.

İddianamede suça sürüklenen çocuklardan birinin “çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarını işlediği, diğer 2’sinin ise “çocuğun cinsel istismarına teşebbüs” suçlarını işlediği belirtildi. İddianamede suça sürüklenen üç çocuğun cezalandırılması istendi.

Öte yandan iddianamede Kuran Kursu yetkililerinin olayla ilgili sorumluluğuna atıfta bulunulmaması ve yetkililer hakkında dava açılmaması dikkat çekti.