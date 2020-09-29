Bedir Efendi Kuran Kursu, sadece iki hafta süreyle kapatıldı

Kahramanmaraş Elbistan’da, 10 yaşındaki bir çocuğun şiddet görürken görüntülendiği Bedir Efendi Kuran Kursu, iki hafta süreyle kapatıldı.

Elbistan ilçesinde, Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, bir kişinin, 10 yaşındaki çocuğun eline kemerle vurduğu görüntülenmişti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Şiddet uyguladığı ileri sürülen 15 yaşındaki çocuğun ifadesi alındı. Şiddet gören çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı. Çocuğun Şanlıurfa’da yaşayan ailesi tarafından hafızlık eğitimi için Kuran kursuna kaydının yapıldığı, aileyle irtibata geçildiği, çocuğun aileye teslim edileceği öğrenildi.

İki müfettiş incelemelerde bulunacak

İncelemeyi Diyanet yapacak

Öte yandan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu, geçici olarak iki hafta süreyle kapatıldı. Kurstaki öğrenciler evlerine gönderildi. Öğrenciler, bu süre içerisinde eğitimlerine, internet üzerinden devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görevlendirdiği iki müfettişin ise yarın inecelemelere başlayacak.

Elbistan’da kemerle şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Bedir Efendi Erkek Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nda iki çocuğa yönelik cinsel istismardan açılan davanın sürdüğü ortaya çıkmıştı.