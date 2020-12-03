Erdoğan: Birileri istismar peşinde koşarken sanatçımıza sahip çıktık

Cumhurbaşkanlığı tarafından yalnızca sahne kurulumuna 1.5 milyon lira harcanarak yapılan “İstanbul Yeditepe Konserleri”nin birincisi olan Ajda Pekkan konserini saat 22.37’de Cumhurbaşkanlığının resmi kanalında 195 kişi izlerken yapım şirketinin kanalındaysa 2 bine yakın kişi izledi.

Konser 21'de başladı.

Yapım şirketinin youtube kanalında yapılan yayın konserin bitişinden 1 saat kadar sonraki tıklanma sayısı 13 bin 600 oldu.

Organizasyonun sadece sahne kurulumuna 1.5 milyon lira harcanırken etkinliğin toplam maliyetinin 30 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

Çekimlere katılan isimlerin geçmişte konser başına aldıkları ücretler 60 bin lira ile 250 bin lira arasında değişiyor.