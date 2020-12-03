Erdoğan: Birileri istismar peşinde koşarken sanatçımıza sahip çıktık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni’ne katıldı.
Törende konuşma yapan Erdoğan, 'Salgın şartlarının hafiflemesiyle burası inşallah başkentimizin ortasında sanatseverler için bir sanat ve müzik vahasına dönüşecektir. Her dilden ve her telden dünyanın sesi burada toplanacak, içimizdeki tüm güzellikler notalara burada yansıyacaktır' dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Salgın döneminde sinemadan müziğe, tiyatrodan yayıncılarımıza kadar hemen her sektöre ciddi destekler verdik. Birileri istismar peşinde koşarken, biz KDV indirimi, kira stopajı gibi somut desteklerle sanatçılarımıza sahip çıktık.
- Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 7 tepe konserleri koronavirüs sebebiyle çok zor dönem geçiren sektöre can suyu olmuştur.
- Türk müziği hem bu kadim birikimin, hem asırlık yolculuğumuzun, hem de bin yıllık hikayemizin özü ve özetidir. Horasan erenlerinin hikmetini, Maveraünnehir'in bereketini, Anadolu'nun irfanının bugüne taşıyan bir hazinedir. Türkü ve şarkılarımız bizim bu topraklardaki varlığımızın seste, güftede vücut bulan abideleridir.
- Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöken Jakoben zihniyetten maalesef Türk müziği de payını almıştır, sanat hayatımızın çölleşmesine neden olmuştur. Müzik inkılabı adı altında Türk halk ve sanat müziğinin yasaklandığı dönemler yaşanmıştır.
- Halkı baskıyla, zorbalıkla dönüştürebileceğini zannedenler halkın müzik zevkini de yasaklarla değiştirebileceğini sanmıştır. Son 18 yılda kültür-sanat dünyamızın zenginleşmesinin daha renkli, özgün ve özgür bir karaktere bürünmesinin arkasında yatan sebep budur. Türkiye bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur.
- Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanları dinlediklerini müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik.
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Bu topraklara ait ne varsa hiçbir komplekse kapılmadan ülkemizin bir kazanımı olarak hepsini kucaklamaya çalıştık. Çeşitliliği artıracak her türlü eseri sahiplenme çabası içerisinde olduk.
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İstanbul'da artık her tarafı lime lime dökülen AKM'yi yıkıp yerine İstanbul'umuza layık bir opera binası inşa ediyoruz. İnşaatını başta bakanım olmak üzere yakından takip ettiğimiz bu eseri de inşallah en kısa zamanda İstanbul'un ve ülkemizin hizmetine sunacağız.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yalnızca sahne kurulumuna 1.5 milyon lira harcanarak yapılan “İstanbul Yeditepe Konserleri”nin birincisi olan Ajda Pekkan konserini saat 22.37’de Cumhurbaşkanlığının resmi kanalında 195 kişi izlerken yapım şirketinin kanalındaysa 2 bine yakın kişi izledi.
Konser 21'de başladı.
Yapım şirketinin youtube kanalında yapılan yayın konserin bitişinden 1 saat kadar sonraki tıklanma sayısı 13 bin 600 oldu.
Organizasyonun sadece sahne kurulumuna 1.5 milyon lira harcanırken etkinliğin toplam maliyetinin 30 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor.
Çekimlere katılan isimlerin geçmişte konser başına aldıkları ücretler 60 bin lira ile 250 bin lira arasında değişiyor.