'Başakşehir çalıntı bir kulüptür'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başakşehir’i belediye başkanlığı dönemimde kurduk ve oradan tırmandı, buralara kadar geldi" dediği Medipol Başakşehir'in kurulduğu dönem görevde olan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen açıklamalar yaptı.

Sözcü'ye konuşan Sözen takımı bakanlıktaki bir yakını vasıtasıyla kurduğunu, belirterek "Başakşehir'in çalıntı bir kulüp olduğunu söylemek mecburiyetindeyim" dedi.

Sözen şöyle konuştu:

"Başakşehir teknik heyetini ve futbolcularını kutluyorum, yöneticilerini kutlamıyorum. Başakşehir'in -bu kelimeyi pek sevmem ama- çalıntı bir kulüp olduğunu söylemek mecburiyetindeyim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'u, bakanlıktaki bir yakınım vasıtasıyla kurdum. Türkiye'nin en büyük spor kulübüydü. 20 dalda sporcuları vardı, federeydi. Liglerde görev yapıyorlardı. Ve Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbol takımıydı bu."

'Belli amaçlarla kurulmuş bir kulüp gibi büyükşehirden koparıldı'

"Belediye meclisinden, yönetim kurulundan karar almadan Başakşehir Futbol Kulübü kuruldu. Yani o kulüp, Başakşehir olarak ilan edildi. Şimdi de söyleniyor ki Katarlılara, Uzak Doğululara satılacak; hiçbir kamu kuruluşuna değil… Hani büyükşehirden koparır da Başakşehir Belediyesi'ne veya devletin bir kamu kuruluşuna bağlarsınız. Hayır! Sadece işadamlarının görev yaptığı, belli amaçlarla kurulmuş bir kulüp gibi büyükşehirden koparıldı.

Takımda bizim zamanımızdan kalma sporcular da var. Belediyenin olanaklarıyla, belediyenin statlarında yetiştiler. Ve de hiçbir belediye organından izin almadan, bir satış işlemi gerçekleşmeden kulüp, Başakşehir olarak ilan edildi. Bir bakıma ‘Benim kulübüm şampiyon oldu' diye seviniyorum. Ama ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden nasıl Başakşehir koparıldı' diye üzüntü duyduğumu söylemeliyim.

'Kimin kurduğu belli değil'

"Başakşehir FK'yi kimin kurduğu belli değil… Piyasada iyi bilinen bazı işadamlarının kurduğu bir gerçek. Sayın Erdoğan da bunu Büyükşehir'den koparıp verilmesine göz yuman bir yönetici. Bana göre durum bu. Kendisinin kurmuş olması mecazi manada doğrudur.

Bunların kökeni esasında İSKİ Spor'dur. Belediyede, itfaiyede ve İETT'de voleybol vardır. İSKİ'de de futbol vardı. İSKİ Spor'dur. Benim dönemimde de şampiyon olmuştu ligde. Şimdi o kulüp bugün ortalıkta yok."