Başakşehir Başkanı: Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü yerine getirdik

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, 'Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sözümüzü yerine getirdik' dedi. 

Haber Merkezi

Süper Lig'de tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan AKP projesi Medipol Başakşehir, Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

'Başkan Erdoğan'a verdiğimiz sözü tuttuk'

Turuncu-lacivertli takımın Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sözümüzü yerine getirdik" dedi.

Gümüşdağ "Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz vermiştik. 6 yıl sonra sözümüzü yerine getirdik. Artık Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'dir!" dedi.

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