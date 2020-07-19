AKP projesi Başakşehir şampiyon oldu

AKP projesi Medipol Başakşehir, bugünkü HES Kablo Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

Başakşehir kasasına 413 milyonu koyacak

Süper Lig’deki başarısının karşılığında yaklaşık 142 milyon TL’yi kasasına koyacak olan turuncu lacivertliler, halen yoluna devam ettiği Avrupa Ligi’nden şu ana kadar 13 milyon Euro (115 milyon TL) kazandı.

Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA’dan yaklaşık 20 milyon Euro (156 milyon TL) alacak. Turuncu lacivertliler gerek Avrupa Ligi’nde ve gerekse Şampiyonlar Ligi’nde kazanacağı her puana karşılık UEFA’dan ciddi miktarlarda para ödülü almaya devam edecek.

Bilal Erdoğan Başakşehir'i tribünden izledi ve sonrasında şampiyonluk kutlamasına katıldı.

Saray'dan Başakşehir'e kutlama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından "Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." paylaşımında bulundu.