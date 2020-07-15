Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Baroların ve avukatların karşı çıktığı "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AKP ve MHP oylarıyla tüm itirazlara rağmen kabul edilen kanun, baroların kuruluş ve tasfiyesi, baroların Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) nasıl temsil edileceği, baroların CMK, adli yardım ve bazı kurul ve komisyonlardaki görevleri, kıyafet özgürlüğü, yeni avukatlara kesenek indirimi ana başlıklarında düzenleme içeriyor.

CHP, teklifin Resmi Gazete’de yayınlandığı gün, yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapacağını duyurmuştu.