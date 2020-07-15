Madımak katliamı sanıklarının avukatı İzmir’de baro kuruyor

Baroların yapısını değiştiren "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 80 baro ve muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen yasalaşmasının ardından yeni baro kurma çalışmaları başladı.

Yeni düzenlemeye göre 9 bin 612 avukatın bulunduğu İzmir’de en az 4 baro kurulabiliyor. Düzenleme sonrası AKP’li isimler, İzmir’de yeni baro kurmak için hazırlık yapıyor.

Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre, 2002’de AKP’den siyasete atılan ve 24. dönem İzmir milletvekili olan Ali Aşlık, yeni düzenlemeyle birlikte baro kurmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Habere göre, AKP’li Aşlık, 1993 yılında Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nde 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisinin yakılarak katledilmesi davasında sanıkların avukatlığını yaptı.

Aşlık, aktif siyasette olmadığını savunarak “Herhangi bir parti çatısı altınca çalışmıyoruz. İzmir Barosu’na kayıtlı 30 yıllık avukatım. İzmir Barosu’nun bugüne kadar herhangi bir faydasını görmedim. Arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Faydalı olacağımızı düşünürsek yeni bir baro kuracağız. Yeterli üye sayısını bulma konusunda bir şüphemiz yok” dedi.