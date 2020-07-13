Çoklu baro için patent başvuruları yapılıyor

Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun karşı çıktığı, ‘çoklu baro’ teklifinin tüm itirazlara rağmen Meclis’te kabul edilerek yasalaşmasıyla isim başvuruları yapılmaya başladı.

CHP Mersin Milletvekili Avukat Alpay Antmen, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili paylaşımda bulunarak, başvuruları duyurdu.

Antmen, “Adalet ve Devlet Barosu”, “Halk Barosu”, “Ankara Hak ve Adalet Barosu”, “Başkent Barosu” isimleriyle yapılan başvuruları paylaştı. Antmen, “Şu ana kadar isim hakkı için başvuruda bulunulan baro isimleri. Yargı ve hukuk parçalandı; avukatlar arasında ayrımcılık ve fişleme başlayacak. Hakimler baro isimlerine göre karar verecek” tepkisini gösterdi.

Meclis’te kabul edilen teklife göre, yeni kurulacak olan barolar isim almak yerine kurulacağı ildeki tüzel kişilik kazanma tarihine göre numaralandırılacak.

Kanunda konuyla ilgili yer alan ibare şöyle:

“Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır.”