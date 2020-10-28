Bakan Akar'dan Charlie Hebdo açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik karikatür dolayısıyla Charlie Hebdo hakkında açıklama yaptı.

Akar, "İfade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı, en çok zararı nüfusunun kayda değer kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır" diye konuştu.

Akar'ın açıklaması şöyle:

"Fransa’da yayın yapan sözde bir derginin İslam dünyasına, ülkemize ve Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınıyoruz.

Hiçbir kutsal değer tanımayan, ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet’e saldıran bu dergi, yayınları ile AB’nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnemektedir.

Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir.

Bu tür yayınların radikal grupların işine yarayacağı ve en çok zararı da nüfusunun kayda değer bir kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır.

Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz."