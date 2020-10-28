Erdoğan'dan Charlie Hebdo açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Konuşmadan önce çıkan noktalar şöyle:
- Hatay'a ve İskenderun'a geçmiş olsun dileklerini tekrarlamak istiyorum. Güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen teröristlerin daha önce belirlenen bir grubun son üyeleri olduğu anlaşılmıştır. Bu olay Türkiye'nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.
- Suriye sınırımız boyunca kontrolümüz altında bulunmayan yerlerdeki terör örgütü varlığının ve ülkemize yönelik tehditlerinin bize verilen tüm sözlere rağmen artarak sürdüğünü görüyoruz. Şayet bize verilen sözler tutularak buralarda bulunan teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum.
- Yarın cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümüne ulaşıyoruz. Milletimizin Cumhuriyet Bayramını şimdiden kutluyorum. Her değer gibi cumhuriyetimize de sahip çıkacağız. Geçmişten bu güne hepimizin bildiği tüm eksikliğine rağmen cumhuriyetimize sahip çıkarak kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. İlk durağımız 2023 hedeflerimizdir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması demek her alanda dünyanın en üst ligindeki varlığını tescil etmesi demektir. Ülkemizin son 7 yıldır kesintisiz yaşadığı saldırı dalgası kimi alanlardaki ilerlememizi yavaşlatmış olsa da 023 hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.
- Bu gece Müslümanlar için özel bir gecedir.
'Zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım'
- Fransa'da bir derginin şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım
- Üzüntün ve öfken şahsıma yapılan saldırıdan değil aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındadır.
- Ülkemizde de bunların uzantıları olduğunu görüyor ve biliyorum; hatta bu parlamentonun çatısı altında olanlar var.
Diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan bir milletiz
- Peygamber efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir.
- Türkiye genelinde ibadete açık 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin güvencesi altında. Kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik.
- Almanya'da camiye 100 kadar polisin girmesini Merkel bana izah edemedi
- Biz kendi dinimizle birlikte diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan bir milletiz. Buradan Batı'ya sesleniyorum ya siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce Müslüman'ı katleden. Ya siz katilsiniz, katil!
- Müslümandan terörist olmaz, teröristin de müslümanı olmaz.
Airbusları satmamızı istiyorsun, onuna bunun ne alakası var
- Dün bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti, sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya! Siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş, biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler.
- Ha yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok! Yanınızda beyaz Türkler çok! Onların da yakacak çantaları vardır.
- Airbusları satmamızı istiyorsun, onuna bunun ne alakası var? Biri stratejik bir ürün. O bir ortaklığın ürünü. Bundan dahi haberin yok senin. Zavallısın sen ya!
- Suriye üzerine: Teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz
'Evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı?'
- Her şeyi bizden öğrenmeyin. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah, bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var.
- Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyor