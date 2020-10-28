Diyanet'ten 'Charlie Hebdo' açıklaması: Yobaz bir barbarlık

Diyanet İşleri Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik karikatür sonrası "Charlie Hebdo" dergisine yönelik bir açıklama yaptı.

"Son zamanlarda Fransa başta olmak üzere Avrupa’da İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ve saldırıların çok ciddi boyutlara ulaştığını görmekteyiz. Charlie Hebdo isimli bir dergi de aşağılık yayınlarıyla adeta bu duruma öncülük etmektedir" diyen Diyanet, "Söz konusu karanlık dergi, son baskısında yine Peygamber Efendimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konu edinen çok çirkin bir karikatür yayınlamaktadır" ifadesini kullandı.

Diyanet'in dergiye ilişkin açıklaması şu sözlerle devam etti:

Açıkça ifade ediyoruz ki, bu yayın ve yapılanlar; dünyadaki iki milyara yakın Müslümana yönelik tarifi imkânsız bir saygısızlıktır. Kutsala ve vicdana karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. İnsani değerleri hiçe sayan korkunç bir ahlaksızlıktır. Hukuku ayaklar altına alan büyük bir düşmanlıktır. İnsan onuruna ve inanç özgürlüğüne kast eden aşağılık bir politikadır. Uluslararası sözleşmeleri ihlal eden yobaz bir barbarlıktır. Toplumsal ve küresel barışı zedeleyen sorumsuz ve pervasız bir davranıştır. Kişi ve kitleleri ajite eden bilinçli ve acımasız bir provokasyondur. Önemle ifade ediyoruz ki, yalan, iftira, hakaret, aşağılama, hedef gösterme, provoke etme gibi tutum ve tavırlar asla özgürlük kavramıyla izah ve kamufle edilemez. Dolayısıyla, insanlığın yüz karası menfur dergiyi şiddetle lanetliyoruz. Fransa’nın yargı organlarından derhal hukukun gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz.

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İlgili ülkelerin yöneticilerini; Müslümanların değerlerini ve kutsallarını korumak, her türlü güvenliklerini sağlamak, vatandaşlık haklarının gereklerini temin etmek için sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Avrupa’nın hukuka ve insan haklarına inanan, inanca saygıyı ve toplumsal barışı önemseyen tüm entelektüellerini, akademisyenlerini, aktivistlerini, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını ve akl-ı selim sahibi insanlarını bu açık çirkinliğe ve hak ihlallerine karşı tepki göstermeye ve inisiyatif almaya çağırıyoruz. İnsana ve inanca değer veren tüm din ve inanç mensuplarının tepki göstermesini bekliyoruz. Aksi halde söz konuşu kişi, grup ve kurumlar Müslümanlar nezdinde inandırıcılığını yitirecekler ve derin bir hayal kırıklığına neden olacaklardır.

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Şunu da tüm dünya kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz ki, bu sistematik tahriklere karşı Müslümanlar asla hukuk dışı yollara başvurmayacak, sağduyu ve akl-ı selim ile hareket ederek haklarını, inançlarını ve evrensel değerleri savunmaya devam edeceklerdir. İnanıyoruz ki, insaf, vicdan, hukuk galip gelecek, iyilik ve barış kazanacaktır. Dünya kamuoyuna duyurulur.