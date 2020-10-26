Hebdo Erdoğan'a çalıştı

Fransız radikal mizah dergisi Charlie Hebdo Erdoğan'ı hedef alan provokatif bir kapak karikatürüyle çıktı.

Karikatürde, "Erdoğan kişisel hayatında aslında eğlenceli birisi" cümlesi üst yorum olarak yer alıyor.

Çizimdeyse Erdoğan yarı çıplak oturduğu koltukta bir kadının eteğini kaldırıyor.

Karikatür kısa süre içinde Türkiye'de gündem oldu. Sert ve provokatif olan kapak karikatürü benzer şekilde sert hakaretlerle karşılanırken, Erdoğan'ın emperyalist batı tarafından hedef alındığı görüşlerine de güç vermiş görünüyor.

Gerilim ne kadar gerçek?

Libya'da iki karşıt kutubu vekil kılarak harekete eden AKP iktidarı ve Fransa başka bölgesel konularda da karşıt taraflarda oyun kuruyor.

Fransa'nın Lübnan'da ağırlık koyması, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz sahalarında yaşanan gerilimler derken, AKP iktidarı önemli emperyalist güçlerden biri olan Fransa'yla altı oldukça boş bir halat çekme yarışına koyulmuş görünüyor.

İç politikadaki belirsizlikler ve ekonomideki tıkanmayı dış gerilimlerle örtme yöntemini uzun süredir "başarıyla" uygulayan AKP'yi memnun edecek bir gelişme de Fransa'nın keskin mizah dergisi Charlie Hebdo'nun son sayısı oldu.

Hebdo, Fransız sermayesinin sevdiği düşmanı Erdoğan hakkında hazırladığı kapak karikatürüyle ülke kamuoyunda da oldukça ateşli tartışmalara yol açabilir.

Kesin olansa, Hebdo'nun kendine has çizgileriyle gerçekleştirdiği provokatif (ve kabul etmek gerekir ki oldukça düzeysiz) hamlenin kendisi de fazlasıyla provokasyon bağımlısı ve çapsız olan AKP siyasetine Türkiye içinde güç vereceği.