Ataşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi (TİS), ilan edilen greve bir gün kala imzalandı.

Ataşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube arasındaki TİS görüşmelerinin tıkanması sonucu işçiler 19 Şubat'ta belediye binasına grev kararını asmıştı. Karara göre anlaşma sağlanaması halinde işçiler 2 Mart'ta greve çıkacaktı.

Bu süreç içinde Kadıköy ve Maltepe belediye işçileri greve çıkmış, grev sendika genel merkezinin işçilerin onayı olmadan TİS'e imza atması sonucu sona ermişti.

Ataşehir'de imzalanan TİS'e göre ilk yıl işçilere yüzde 8, ikinci yıl yüzde 10 zam verildi. En düşük işçi ücreti asgari geçim indirimi hariç net 3 bin 175, giydirilmiş brüt ücret ise 4 bin 918 lira oldu.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklama yapan Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arikan sözleşmeye temsilcilerin büyük kısmının onay verdiğini söyledi. Arikan “Dün geceden beri Ataşehir Belediyesi ile devam eden görüşmelerimiz vardı. Bugün temsilcilerimizle görüştük, büyük bir kısmının onay verdiği sözleşmeyi imzalamış olduk. Maltepe ve Kadıköy Belediyesinde büyük mücadeleler sonucu imzaladığımız sözleşmeden daha iyi bir sözleşmeyi yapmış olduk" dedi.

İmzalanan sözleşmeye bir temsilcinin onay vermediğini belirten Arıkan, “İşçilerin genelinin talebi grev değildi. Yaklaşık 1300 işçinin temsilcileri sözleşmeye onay verdi. Sadece büro temsilcimiz sözleşmeyi kabul etmedi. 1300 işçinin onayına göre hareket ettik” diye konuştu.