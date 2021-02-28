Maltepe'de sendika genel merkezi işçilere danışmadan sözleşme imzaladı, işçiler referanduma gitti

Maltepe Belediyesi’nde süren grevde Genel-İş Sendikası'nın Genel Merkezi, Belediye'yi temsilen patron temsilcisi SODEM-SEN'le anlaştı. Sözleşme kararı işçilere danışılmadan alınırken anlaşmaya karşı çıkan Genel-İş Anadolu 2 No’lu Şubesi'yse greve devam etmek için işçilerle referandum yapılması kararı aldı.

İstanbul Maltepe Belediyesi’nde toplu sözleşmede uzlaşılamaması üzerine bin 588 işçi bu haftanın başında greve çıkmıştı. Genel-İş Sendikası Genel Merkezi işverenle 4 bin 700 liralık sözleşmeye imza attı, ancak söz konusu ücret net değil.

Anlaşmayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır” ifadeleriyle kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Sendika Genel Merkezi ve Belediye arasında varılan anlaşmadaki 4 bin 700 liraya yol, yemek, AGİ ve diğer masraflar da dahil, yani işçinin eline geçecek olan net para bunun oldukça altında.

soL'un edindiği bilgiye göre anlaşılan ücret, işçilerin talep ettiği en düşük ücretin bile altında bulunuyor.

İşçilerse Sendika Genel Merkezi'nin imzaladığı sözleşmeyi kabul mü edecekleri yoksa greve devam mı edeceklerine karar vermek için referanduma gidiyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yayınladığı mesajda, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Veli Ağbaba, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.